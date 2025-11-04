Ilie Bolojan, întâlnire cu amiralul Pierre Vandier: prioritățile României în NATO și modernizarea armatei, printre temele discutate

Ilie Bolojan l-a primit, marți la Palatul Victoria, pe amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare-SACT. Cei doi au discutat despre prioritățile României în NATO, modernizarea armatei noastre pentru a răspunde provocărilor de securitate. România și-a reafirmat sprijinul pentru proiectul „Santinela Estică” și importanța cooperării industriale între aliați.

Premierul a subliniat că „obiectivul României este consolidarea poziției Alianței de descurajare și o politică solidă de apărare pe termen lung, iar eforturile de modernizare ale armatei și de relansare a industriei naționale de apărare susțin această direcție”, arată Guvernul, într-un comunicat de presă.

România susține proiectul Santinela Estică, menit să asigure o vigilență sporită și o consolidare a rolului de descurajare și a capacității de apărare a Flancului Estic, și va contribui la implementarea acestuia.

La întrevedere, cei doi au mai abordate aspecte legate de „modul în care poate fi intensificată cooperarea industrială între aliați și asigura transferul de soluții tehnologice la zi pentru a sprijini eforturile de modernizare a capabilităților”.

„În acest sens, trebuie menținută o coordonare strânsă UE-NATO și utilizarea instrumentelor UE, cum este Programul SAFE, pentru a crește investițiile și a asigura modernizarea industriei naționale de apărare”, conchide sursa citată.

Editor : Ana Petrescu