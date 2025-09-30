Live TV

Ilie Bolojan, întâlnire cu directorul executiv al FMI. Concluziile discuțiilor: Guvernul va continua să urmărească disciplina fiscală

Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu Jeroen Clicq, director executiv al Fondului Monetar Internațional Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a avut, marţi, o întrevedere cu Jeroen Clicq, director executiv al Fondului Monetar Internaţional. Discuțiile dintre cei doi oficiali s-au concentrat pe situația bugetară actuală şi pe măsurile necesare pentru corectarea deficitului. Prim-ministrul a transmis FMI că Guvernul va continua să urmărească disciplina fiscală, responsabilitatea în cheltuirea banului public, reducerea inechităţilor sociale şi creşterea eficienţei colectării veniturilor.

„Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o întrevedere cu Jeroen Clicq, Director Executiv al Fondului Monetar Internaţional. Discuţiile s-au concentrat asupra situaţiei bugetare actuale şi a măsurilor necesare pentru corectarea deficitului. Premierul a prezentat motivele care au impus reformele recente şi a arătat că direcţiile prioritare vizează reducerea cheltuielilor, creşterea colectării veniturilor şi orientarea resurselor către domenii cu potenţial de dezvoltare, precum energie şi agricultură”, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat, în cadrul discuțiilor cu directorul executiv al FMI, că măsurile sunt indispensabile pentru asigurarea stabilităţii fiscale şi pentru reducerea unor dezechilibre şi inechităţi sociale. Totodată, el a accentuat importanţa unei alocări mai eficiente a banului public, prin susţinerea proiectelor care aduc randament economic şi plus-valoare comunităţilor, potrivit sursei citate.

La rândul său,„directorul executiv al FMI a confirmat că România se află pe o traiectorie corectă în procesul de consolidare fiscală şi a asigurat sprijin pentru continuarea reformelor. De asemenea, a evidenţiat necesitatea stabilităţii politice pentru implementarea măsurilor adoptate de Guvern”, conform comunicatului transnis de Palatul Victoria.

Premierul Bolojan a reiterat, în încheiere, că Guvernul va continua să urmărească disciplina fiscală, responsabilitatea în cheltuirea banului public, reducerea inechităţilor sociale şi creşterea eficienţei colectării veniturilor, mai scrie în comunicatul Guvernului.

 

