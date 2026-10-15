Ilie Bolojan, întâlnire cu liderii PPE: PNL va rămâne în opoziţie şi vom evalua activitatea viitorului guvern

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a discutat despre securitatea de la Marea Neagră, dar şi despre situaţia politică din România cu liderii participanţi la Summitul Partidului Popular European (PPE). Bolojan i-a informat că PNL va rămâne în opoziţie şi va evalua activitatea viitorului guvern.

„Astăzi, la Bruxelles, am participat la Summitul Partidului Popular European, unde am discutat cu Manfred Weber, Ursula von der Leyen şi ceilalţi lideri europeni despre priorităţile României şi despre soluţiile de care Europa are nevoie în această perioadă. România are nevoie de o economie mai competitivă, de energie la preţuri mai bune şi de mai multă siguranţă la graniţele sale. Acestea sunt obiective pentru care trebuie să lucrăm împreună, atât la nivel naţional, cât şi european”, a scris, joi seară, pe Facebook, preşedintele PNL, Ilie Bolojan.

Acesta a precizat că, în privinţa viitorului buget al Uniunii Europene încă nu s-a ajuns la un consens.

„Susţinem finanţarea adecvată a politicii de coeziune şi a agriculturii, dar şi investiţiile în infrastructura de transport, în reţele energetice şi în mobilitatea militară. Pentru România, aceste fonduri înseamnă dezvoltare şi reducerea decalajelor dintre regiuni”, a mai scris Bolojan.

Acesta anunţă că s-a mai discutat despre preţurile la energie, care afectează direct cetăţenii şi companiile: „Avem nevoie de soluţii pentru reducerea costurilor pe termen scurt, dar şi de investiţii care să ne asigure mai multă independenţă energetică pe termen lung”.

„România are un rol important de jucat în acest domeniu. Dezvoltarea gazelor naturale din Marea Neagră, investiţiile în energia nucleară şi modernizarea infrastructurii ne pot consolida poziţia în Europa. Din 2027, România va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. Trebuie să valorificăm acest potenţial în beneficiul economiei noastre şi al securităţii energetice europene”, a declarat peşedintele liberalilor.

Liderii din Partidul Popular European au discutat şi despre securitatea în regiunea Mării Negre.

„Atacurile cu drone asupra navelor comerciale din apropierea coastelor României, inclusiv în apele teritoriale, arată că trebuie să ne întărim capacităţile de supraveghere şi apărare şi să cooperăm mai strâns cu partenerii europeni. România susţine consolidarea Flancului Estic”, a adăugat Bolojan

Acesta anunţă că a prezentat şi situaţia politică din România.

„România are probleme urgente de rezolvat. Bugetul, cheltuielile publice şi investiţiile nu pot rămâne blocate din cauza crizei politice. PNL va rămâne în opoziţie şi vom evalua activitatea viitorului guvern în funcţie de măsurile pe care le ia şi de rezultatele acestora. Vom susţine măsurile bune pentru România şi ne vom opune celor care nu respectă angajamentele asumate”, a spus premierul demisionar.

Preşedintele PNL a precizat că se va continua dialogul cu partenerii europeni „pentru a susţine interesele României şi pentru a contribui la deciziile care influenţează dezvoltarea şi securitatea ţării noastre”.

Ilie Bolojan a fost însoţit la Bruxelles de şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.

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Editor : A.C.