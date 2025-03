Ilie Bolojan, întâlnire cu șeful PPE și cu viitorul cancelar al Germaniei, la Bruxelles. Temele discuțiilor cu cei doi lideri politici

Președintele interimar Ilie Bolojan a avut joi două întâlniri, cu liderul Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, și cu liderul Uniunii Creștin Democrate (CDU) din Germania, Friedrich Merz, viitor cancelar al Germaniei, în contextul summitului PPE de la Bruxelles. „România este pregătită să lucreze îndeaproape cu alte state membre UE pentru a găsi soluţii imediate la evoluţiile recente”, a afirmat Bolojan, într-un mesaj publicat pe X, după întâlnirea cu Weber.

Ilie Bolojan a arătat, într-o postare pe reţeaua X, că s-a întâlnit, joi dimineaţă, cu Manfred Weber, preşedintele Partidului Popularilor Europeni, înainte de sumitul PPE, pentru a se coordona privind priorităţile-cheie. „România este pregătită să lucreze îndeaproape cu alte state membre UE pentru a găsi soluţii imediate la evoluţiile recente. Trebuie să livrăm şi să îndeplinim aşteptările oamenilor – securitatea rămâne o prioritate de top”, a afirmat președintele.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ulterior, președintele României a avut o întrevdere și cu liderul CDU, viitor cancelar al Germaniei, Friedrich Merz, pe care l-a felicitat pentru câștigarea alegerilor.

Mă bucur că l-am întâlnit pe liderul CDU, FriedrichMerz, astăzi. L-am felicitat pentru victoria importantă în alegerile recente. Am discutat despre modul în care RO și DE pot lucra împreună pentru a face UE mai puternică, mai rezistentă și mai sigură în contextul global actual. Am subliniat, de asemenea, importanța coordonării eforturilor noastre pentru a ne asigura apărarea și descurajarea. Am discutat despre oportunitățile de intensificare a cooperării bilaterale, inclusiv în domeniul industriei de apărare”, a scris Ilie Bolojan pe contul său de pe platforma X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Preşedintele interimar al României, Ilie Bolojan, participă, joi, la reuniunea extraordinară a Consiliului European, în contextul anunţului preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind un plan - denumit ”Rearm Europe” (”Reînarmarea Europei”) - cu privire la cheltuieli europene în domeniul apărării. Preşedintele interimar va participa şi la Summitul Partidului Popular European.

Editor : B.E.