Președintele PNL Ilie Bolojan a criticat propunerea PSD privind comasarea voluntară a comunelor și susține că aceasta nu ar duce la o reducere reală a cheltuielilor din administrația locală. Fostul premier a ironizat inițiativa social-democraților și a citat un primar liberal care a comparat-o cu momentul „când a tuns necuratul mâța: mult scandal, blană mai deloc”. El a mai susținut că reforma administrației trebuie să înceapă de la nivel central și propune, printre altele, reducerea numărului de consilieri locali și eliminarea unor posturi pe care le consideră inutile.

Liderul liberal afirmă că reforma statului trebuie începută de la nivel central și continuată până la administrațiile locale, cu obiectivul de a reduce cheltuielile și de a îmbunătăți serviciile publice.

„Șantierul imens care trebuie deschis în România este ampla reformă a statului pe toate palierele sale. Ea trebuie pornită de sus în jos, de la cele mai înalte niveluri ale statului până la nivel de comună”, a scris Ilie Bolojan, marți pe Facebook.

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Acesta a precizat că primul demers concret va fi un proiect de reducere a numărului de parlamentari, care urmează să fie depus în perioada următoare.

„Acest demers trebuie început în ordinea corectă, printr-un proiect concret de reducere a numărului de parlamentari. Îl vom depune în zilele următoare”, a anunțat liderul PNL.

Fostul premier susține că următorul pas trebuie să fie aplicarea prevederilor Ordonanței privind reforma administrației, adoptată la începutul anului, despre care afirmă că PSD încearcă să o evite.

„Trebuie puse în practică prevederile Ordonanței privind reforma administrației, pe care am adoptat-o la începutul anului și de care PSD fuge. Fără intervenția în marile sisteme, în sănătate, ordine publică, instituții centrale, nu vom putea reduce cheltuielile statului”, a scris Bolojan.

Acesta consideră că reforma trebuie extinsă ulterior la nivelul județelor, orașelor și comunelor, însă nu doar prin reducerea numărului de unități administrative.

„Următorii pași trebuie să privească județele, orașele și comunele, pornind însă de la criterii obiective, nu doar numerice, și cu o țintă foarte precisă pentru oameni: servicii mai bune, resurse eficient folosite, dezvoltare și prosperitate”, a explicat liderul liberal.

Bolojan a subliniat că reforma trebuie pregătită în detaliu, astfel încât reorganizarea statului să nu genereze noi probleme.

„Ca să o faci temeinic, trebuie să calculezi fiecare detaliu dintr-un ansamblu, astfel încât statul reformat să fie un ansamblu modern, eficient, la dispoziția cetățeanului, nu un alt uriaș cu picioare de lut care să cadă în capul contribuabilului”, a transmis acesta.

Postarea vine după o întâlnire cu reprezentanții primarilor PNL de comune. Bolojan a spus că este „încântat de implicarea și profesionalismul lor”.

Bolojan acuză PSD că a blocat reformele în fosta coaliție

Președintele PNL susține că, în perioada în care a condus Guvernul, a propus reforma statului, însă PSD nu ar fi acceptat măsurile avansate de liberali.

„În vechea coaliție, având o majoritate consistentă, am propus reforma statului. PSD nici nu a vrut să audă. Cu greu au acceptat reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în administrație, pe care au sabotat-o la aplicare. Nici acum n-o vor, doar simulează pentru a acoperi tot ce fac pe dedesubt, singuri sau cu AUR, în favoarea clientelei de partid și pentru împărțirea politică a țării”, a afirmat fostul premier.

Bolojan a criticat și propunerea PSD privind comasarea voluntară a comunelor, susținând că aceasta nu reprezintă o reformă reală a administrației teritoriale.

Potrivit liderului PNL, singurul document concret prezentat de social-democrați în această privință ar fi cel referitor la comasarea voluntară a comunelor, o posibilitate care există deja în legislație.

„Adică PSD începe cu cei mai mici, pe care îi crede mai ușor de convins cu stimulente iluzorii. Pe de o parte, le vântură stimulentul, pe de altă parte, îi amenință că, dacă nu se supun voluntar, îi vor obliga”, a susținut acesta.

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Ce alternative propune liderul PNL la comasarea comunelor

Ilie Bolojan consideră că reducerea cheltuielilor din administrația locală poate fi realizată și fără comasarea comunelor. Printre măsurile propuse de acesta se numără reducerea numărului de consilieri locali și a indemnizațiilor acestora, renunțarea la posturile de viceprimar în anumite localități, eliminarea funcțiilor de consilier personal în comunele mici și desființarea posturilor pe care le consideră inutile.

Liderul liberal contestă și impactul financiar al propunerii PSD, în special în ceea ce privește reducerea cu 50% a impozitelor locale pentru comunele care acceptă comasarea, pe o perioadă de cinci ani.

„Ceea ce propune PSD nici măcar nu ar reduce cheltuielile. Cei care acceptă comasarea vor avea impozitele locale reduse cu 50% vreme de 5 ani. Și de unde vor veni banii pentru funcționarea acelor localități și pentru dezvoltarea lor? De la bugetul de stat”, a scris Bolojan.

Acesta a ridicat problema surselor de finanțare pentru compensarea reducerii impozitelor locale și a întrebat dacă banii vor proveni din majorarea taxelor și impozitelor sau din noi împrumuturi.

„Și bugetul de stat de unde are bani? Din taxele și impozitele tuturor și din împrumuturi. Ce categorie de venituri își propune PSD să crească: taxele și impozitele tuturor sau împrumuturile cu dobândă?”, a transmis fostul premier.

„PSD nu oferă nicio viziune de dezvoltare”

În finalul mesajului, fostul premier a acuzat PSD că nu prezintă soluții pentru dezechilibrele economice și demografice și susține că propunerea de comasare a comunelor riscă să compromită ideea de reformă.

Liderul PNL a folosit și o comparație ironică pentru a descrie inițiativa social-democraților, citând un primar liberal: „Vorba unui coleg primar, comasarea asta a PSD e ca atunci când a tuns necuratul mâța: mult scandal, blană mai deloc”.

Bolojan a mai susținut că demersul PSD ar avea legătură cu dificultățile privind atragerea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pregătirea bugetului pentru anul viitor și interesele politice ale unor reorganizări teritoriale.

„Ceea ce face acum PSD este doar compromiterea ideii de reformă într-o ceață care să acopere lipsa de soluții pentru încasarea banilor din PNRR, pentru bugetul anului viitor și pentru satisfacerea uriașelor așteptări create iresponsabil”, a afirmat liderul PNL.

El a acuzat, de asemenea, că propunerile privind reorganizarea locală ar urmări și „promovarea interesului politic al unor decupaje locale calculate pentru viitoarele alegeri”.

Editor : A.P.