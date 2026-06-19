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Ilie Bolojan își anunță candidatura la șefia PNL. Mesaj pentru liberali înaintea Congresului extraordinar

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Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Ilie Bolojan a anunțat vineri, după reuniunea Consiliului Național al PNL, că își va depune candidatura la șefia partidului, afirmând că liberalii au nevoie de o conducere capabilă să asigure unitatea formațiunii și să construiască un PNL „puternic, credibil și respectat”.

Mesajul a fost transmis vineri, pe Facebook, după reuniunea Consiliului Național al PNL, în cadrul căreia au fost aprobate și propunerile privind noul statut al partidului. „S-a încheiat întrunirea Consiliului Național, în cadrul căreia am convocat Congresul Extraordinar PNL pentru duminică, la ora 12:00, un moment important pentru viitorul partidului nostru”, a transmis Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, modificările statutare au fost adoptate cu o majoritate de peste două treimi și urmăresc consolidarea unității interne a partidului.

„Noile prevederi statutare sunt gândite pentru a evita fragmentarea internă și pentru a încuraja responsabilitatea politică. Candidaturile vor fi construite pe baza unor moțiuni, președinte împreună cu o echipă”, a precizat liderul liberal.

Bolojan a afirmat că, împreună cu președinții organizațiilor județene, își propune să deschidă partidul către oameni competenți și să promoveze meritocrația atât în interiorul formațiunii, cât și în administrație.

„Alături de președinții organizațiilor, ne propunem să deschidem PNL către oameni valoroși, să susținem meritocrația în partid și, acolo unde depinde de noi, în administrație, să se vadă că suntem buni gospodari și că îi respectăm pe cetățeni”, a declarat acesta.

Liderul liberal a susținut că obiectivul său este reconstruirea credibilității partidului și consolidarea imaginii PNL în rândul propriilor membri și al electoratului. „Am încredere în membrii partidului nostru. Cred că își doresc un PNL puternic, credibil și respectat, astfel încât atunci când se întâlnesc cu prietenii sau colegii lor să nu le fie rușine că sunt membrii unui partid politic ca PNL”, a afirmat Bolojan.

Acesta a anunțat că își va depune candidatura pentru funcția de președinte al partidului până sâmbătă după-amiază. „Până mâine după-amiază îmi voi depune candidatura, împreună cu echipa alături de care voi merge mai departe”, a transmis liderul liberal.

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În mesajul său, Ilie Bolojan a subliniat că PNL trebuie să își stabilească atât noua conducere, cât și direcția politică pentru perioada următoare.

„PNL trebuie să își stabilească o conducere și direcția pe care o va urma în perioada următoare. Vom rămâne consecvenți principiilor noastre și vom construi o echipă capabilă să asigure unitate de acțiune pentru a-i reprezenta pe cetățenii care își doresc o Românie modernă”, a mai declarat acesta.

Editor : M.I.

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