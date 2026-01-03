Live TV

Ilie Bolojan își dorește mai multe investiții străine în România: „Înseamnă transfer de tehnologie, asta înseamnă locuri de muncă”

Data publicării:
ilie bolojan
Ilie Bolojan. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă la Digi24, că după reforma administrativă care va avea loc în luna ianuarie şi după adoptarea bugetului de stat, România trebuie să se concentreze pe investiţii, în principal în zona energiei, lucru care ar aduce stabilitate în economie.

"Dacă închidem lunile ianuarie şi februarie cu aceste măsuri care pregătesc bugetul şi avem un buget stabil, din februarie trebuie să lucrăm pentru a crea condiţii de dezvoltare, să ne finalizăm investiţiile în energie, pentru că o miză importantă este să avem o energie mai ieftină şi energie suficientă care poate fi produsă în România. Terminarea centralei de la Iernut este un obiectiv important pe care trebuie să îl închidem anul acesta. Avem anul acesta cea mai mare investiţie din forajele din Marea Neagră, pe care dacă o finalizăm în bună regulă, vom avea câteva miliarde de metri cubi de gaz suplimentar în 2027, care va face ca România să devină un exportator net de gaz şi să gândim lucruri prin care acest gaz să fie valorificat în economia noastră. Trebuie să ne luptăm, să creăm condiţii pentru a ne susţine campionii noştri să-şi crească producţia, să exporte produsele româneşti, în aşa fel încât să ne echilibrăm balanţa comercială", a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat şi necesitatea atragerii de investiţii străine în România, arătând că acestea pot fi făcute doar în contextul unei guvernări stabile.

"Asta înseamnă transfer de tehnologie, asta înseamnă locuri de muncă bine plătite şi acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le facem (...) pot fi făcute doar dacă ai o guvernare care este stabilă. Aşa cum am mai discutat, dobânzile pe care le plăteşte România nu sunt date doar de modul în care gestionezi bugetul, ci şi de perspectiva pe care o au creditorii care te împrumută, (...) vizavi de ce se va întâmpla în guvernare peste şase luni, peste un an de zile, peste doi ani de zile, deci de stabilitate. Asta înseamnă să fim responsabili fiecare dintre noi acolo unde suntem", a punctat Bolojan.

TAROM anunță posibile perturbări ale zborurilor duminică spre și dinspre Amsterdam. Recomandări pentru pasageri
Noul lider de la Caracas spune că Venezuela nu va fi „colonia vreunei națiuni”. Reacția lui Donald Trump
Ce soluție are Ucraina dacă Rusia blochează acordul de pace, potrivit lui Zelenski
