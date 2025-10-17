Ilie Bolojan își menține poziția privind tăierea posturilor din primării cu 10%: „Orice altă formulă nu aduce efecte”

Premierul Ilie Bolojan nu vrea să renunțe la varianta tăierii cu 10% a posturilor ocupate din administrația publică locală. În condițiile în care Coaliția nu a ajuns la un consens asupra reformei administrative, social-democrații propunând ca primarii să poată alege între tăieri de personal și reduceri de cheltuieli la alte capitole, șeful Executivului e de părere că orice altă variantă nu ar avea efecte reale.

„Dacă s-ar reduce personalul din administrația locală cu 10% — adică aproximativ 13.000 de persoane dintr-un total de 130.000 —, 2.000 de primării ar fi afectate, dar aproape 1.000 de primării nu ar trebui să facă nimic, pentru că s-au gospodărit eficient.

Orice alte formule sunt doar soluții paleative, care nu produc efecte reale”, a declarat premierul, într-un interviu pentru Radio România Actualități.

„Nu vreau să îmi bat joc de cetățeni desființând locuri vacante”

Ilie Bolojan a avut un atac și la adresa guvernării trecute: „Eu nu vreau să îmi bat joc de cetățenii români desființând locuri vacante doar pentru imagine publică”. În 2023, Marcel Ciolacu promitea desființarea a 200.000 de posturi vacante din administrație.

„Cheltuielile nu trebuie reduse în mod uniform peste tot, pentru că situația din administrație diferă de la un loc la altul. Ceea ce am propus nu este să facem pseudoreforme, pentru că acestea se întorc, inevitabil, împotriva noastră. Vorbim despre reduceri de cheltuieli structurale — adică acele cheltuieli fixe, care se repetă lună de lună.

De exemplu, cheltuielile de personal, care în peste 2.000 de UAT-uri reprezintă mai mult de 70% din cheltuielile totale, sunt cheltuieli repetitive. Ca să reduci aceste costuri, nu poți tăia de la încălzirea școlilor sau de la iluminatul public. Trebuie reduse acolo unde există mai mult personal decât este necesar”, a mai transmis prim-ministrul.

Bolojan a mai precizat că speră să ajungă la o concluzie în această lună în Coaliția de guvernare, asta după ce, săptămână de săptămână, liderii partidelor nu au reușit să cadă de acord asupra tăierilor de cheltuieli din teritoriu.

Social-democrații nu sunt de acord cu reducerea obligatorie a posturilor ocupate în administrația publică locală cu 10%. Reprezentanții PSD au anunțat că primarii trebuie să aibă de ales dintre reducerea posturilor sau tăierea cheltuielilor de la alte capitole. „Primăriile nu seamănă între ele”, a transmis Olguța Vasilescu, primarul Municipiului Craiova.

