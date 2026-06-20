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Video Ilie Bolojan își pregătește noua echipă pentru conducerea PNL. Ce nume sunt pe listă (surse)

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Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici
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Din articol
Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru s-au înscris în PNL

Ilie Bolojan ar urma să prezinte în cadrul Congresului extraordinar al PNL de duminică o echipă de conducere din care fac parte Dan Motreanu, Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru, alături de alți lideri liberali, potrivit surselor Digi24. Deși urma să fie propus pentru funcția de prim-vicepreșdinte al PNL, Ciprian Ciucu a anunțat că nu va candida, din cauza dosarului penal deschis pe numele său săptămâna aceasta. Termenul pentru depunerea candidaturilor la șefia PNL expiră sâmbătă, 20 iunie, la ora 17:00.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că nu va candida pentru funcția de prim-vicepreședinte al PNL in cauza dosarului deschis săptămâna aceasta pe numele său, în care în care procurorii anticorupție îl acuză că a luat mită, în perioada noiembrie-decembrie 2025, când era primar al Sectorului 6.

„Am primit propunerea din partea colegilor mei de a candida pentru poziția de Prim-vicepresedinte al PNL, fiind asigurat de o largă susținere din partea lor. Nu vreau să îi pun în situația de a avea un Prim-vicepresedinte urmărit penal. PNL trebuie să aibă o conduită ireproșabilă pentru a recâștiga încrederea românilor. (...) Am convingerea că este o decizie corectă față de colegii mei! Este o decizie corectă pe termen lung, este decizia mea”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.

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Acesta era sprijinit pentru funcția de prim-vicepreședinte al PNL, după ce în urma modificărilor aduse Statutului partidului, formațiunea s-a limitat la un singur nume pentru această poziție. Astfel, Cătălin Predoiu, Adrian Veştea și Nicoleta Pauliuc, aleși în această funcție la Congresul PNL din 2025, ar urma să își piardă pozițiile de conducere.

Pentru funcția de secretar general al PNL ar urma să fie propus Dan Motreanu, conform surselor Digi24.

Pentru funcțiile de vicepreședinți, pe lista lui Ilie Bolojan se regăsesc Oana Gheorghiu, Dragoș Pîslaru, Mircea Abrudean, Robert Sighiartău și Florin Roman. Din informațiile Digi24, lista ar urma să mai sufere modificări.

Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru s-au înscris în PNL

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu și ministrul interimar al Fondurilor Europene Dragoș Pîslaru s-au înscris în Partidul Național Liberal, chiar înainte de Congresul Extraordinar al formațiunii politice, potrivit surselor Digi24.

Votul pentru conducerea PNL ar urma să fie dat în bloc, pentru președinte și toată conducerea propusă de el. Astfel, nu va mai exista un vot pentru fiecare funcție.

Consiliul Naţional Extraordinar al PNL a decis, vineri, organizarea Congresului Extraordinar al partidului pentru duminică, ora 12:00, la Romexpo.

Editor : Alina Pralea

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