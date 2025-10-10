Premierul Ilie Bolojan participă la Congresul UDMR, acolo unde este prezent și premierul maghiar Viktor Orban. Șeful Executivului a transmis, în fața participanților, că UDMR a avut un rol important în momentele de criză prin care a trecut România și a subliniat nevoie unei guvernări stabile.

„UDMR a fost o prezență constantă în politica românească. În momente de criză sau de reconstrucție, formațiunea dvs. a avut un rol important, UDMR susținând valorile democratice și parcursul european al României. UDMR nu doar că reprezintă comunitatea maghiară, ci este și parte din coaliția de guvernare. Îi mulțumesc lui Kelemen Hunor și conducerii UDMR pentru susținerea programului de guvernare.

UDMR știe să fie un partener și o forță politică pragmatică. Pentru a progresa, România are nevoie de un guvern stabil, eficient și coerent. Să trecem dincolo de zgomotul politic și să ne concentrăm pe rezultate”, a transmis Ilie Bolojan, la Cluj.

Premierul le-a mulțumit miniștrilor și secretarilor de stat UDMR pentru activitatea în guvern și a precizat că formațiunea „rămâne o punte între România și Ungaria”.

„Mulțumesc comunității maghiare pentru contribuția adusă țării noastre și pentru patrimoniul bogat pe care ni l-a lăsat. (...)

În această parte a României, românii și maghiarii trăiesc de sute de ani unii lângă alții. În afara lucrurilor care ne diferențiază, lucrurile care ne unesc sunt mult mai puternice – dorința de a trăi mai bine, de a ne păstra identitatea și de a contribui la viitorul nostru european.

UDMR a fost și rămâne o punte între România și Ungaria, contribuind la bunele relații dintre țările noastre”, a mai spus șeful Executivului.

Anterior, președintele UDMR, Kelemen Hunor, l-a felicitat pe Ilie Bolojan pentru procesul de reformă a statului.

„Cu PNL avem un istoric lung, încă din anii ’90. Acum, câteva luni, am pornit pe un drum lung și greu. Te felicit pentru curajul de a începe reforma statului, nu e un lucru ușor.

Vreau să te încurajez să o faci până la capăt. O reformă reală, sistemică, la capătul căreia să simțim cu toții că instituțiile servesc cetățenii și nu invers. Poți conta pe noi. Vom fi solidari cu toate deciziile pe care le vom lua împreună”, a spus Kelemen Hunor.

Editor : A.G.