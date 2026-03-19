Ilie Bolojan, la dezbaterea bugetului în Parlament: „Mă uit la cei din PSD și îmi e rușine de rușinea lor"

Foto: Inquam Photos / George Călin
Premierul a răspuns atacurilor venite dinspre Sorin Grindeanu „Banii pe care îi producem nu ne ajung”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că de multe ori politicienii au propus bugete cu venituri supraestimate și ținte irealizabile, care au reflectat doar confortul politic al guvernanților. „Dacă nu punem frână acum, vom ajunge în câțiva ani de zile ca țara să fie zdrobită sub povara dobânzilor”, a mai precizat șeful Executivului. 

Premierul a răspuns atacurilor venite dinspre Sorin Grindeanu

ACTUALIZARE 22:45 Premierul a mai luat o dată cuvântul la tribuna Parlamentului, spunând că îi este ruşine, uitându-se la social-democrați, mai ales cei din Guvern, pentru situaţia în care sunt puşi de către conducerea PSD.

„Dacă nu îi cunoşteam pe vorbitori nu ştiam cine este în guvernare şi cine este în opoziţie. (...) Aş putea să dau replici, dar uitându-mă la colegii mei din Guvern şi mai ales la colegii din PSD, mi-e ruşine uneori de ruşinea lor şi de situaţiile în care sunt puşi. Şi vă spun la modul deschis, niciodată, nici într-o coaliţie, nici într-o entitate, într-o companie, într-un partid nu se poate face nimic fără respect şi colegialitate. Asta e valabil în orice situaţie”, a spus Bolojan. 

Șeful Executivului i-a dat astfel replica lui Sorin Grindeanu, care și-a început discursul cu atacuri în rafală la adresa guvernării și, mai ales, a lui Ilie Bolojan. 

Știrea inițială

„De multe ori, de la această tribună, a fost  prezentat un buget cu venituri supraestimate și cu ținte irealizabile. Astăzi, guvernul vine în fața dumneavoastră cu un buget, care reflectă posibilitățile adevărate ale țării.

Am construit acest buget pe baza unei ușoare creșteri economice, o creștere pe care s-o putem cu adevărat realiza în actualele împrejurări economice complicate la nivel național și internațional.

O parte importantă din buget merge spre investiţii, în special din fonduri europene. Anul acesta este decisiv pentru cât reuşim să atragem din PNRR, care se încheie în luna august”, a declarat Ilie Bolojan de la tribuna Parlamentului, precizând că propune un buget „care le spune oamenilo adevărul”.

„Banii pe care îi producem nu ne ajung”

Șeful Executivului a continuat spunând că „banii pe care noi îi producem ca țară nu ne ajung”.

„Ani de zile, bugetele au prioritizat prezentul pe datorie, de fapt confortul politic al guvernanților, și de aceea am ajuns să plătim anual numai pe dobânzi costul unei autostrăzi. De aceea am ajuns anul trecut într-o situație limită și a trebuit să schimbăm modelul, însănătoșind finanțele țării.

Măsurile luate pentru controlul deficitului, salvarea și redistribuirea unor fonduri europene, scăderea dobânzilor la care se împrumută țara. Arată că lucrurile se mişcă în direcţia bună şi că România e privită cu mai multă încredere. (...)

Cea mai gravă greșeală pe care o putem face acum este însă să ne relaxăm și să respirăm ușurați că am trecut de hopul major din ultimele luni, să revenim la obiceiurile risipitoare ale trecutului și să ne sacrificăm din nou viitorul”, a mai spus Bolojan. 

Dacă nu punem frână, în câțiva ani de zile țara va fi zdrobită sub povara dobânzilor, a mai transmis premierul:

„Este foarte important pentru țară, stimați colegi, să menținem deficitul prevăzut. Mai bine suntem prudenţi acum decât să corectăm consecinţele mult mai grave mai târziu. (...) Ştiu că pentru mulţi români nu este o perioadă uşoară şi apar nemulţumiri. Dar nu este corect să le răspundem cu soluţii pe termen scurt care mai târziu ne vor costa mai mult pe toţi”.

