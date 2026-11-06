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Ilie Bolojan, la o întâlnire a liberalilor din Vrancea: „PNL trebuie să le spună corect oamenilor lucrurile”

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Sursă foto: Facebook/PNL Vrancea
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Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat, la o întâlnire cu primarii liberali şi membrii Biroului Politic Judeţean al PNL Vrancea, că fiecare organizaţie are o responsabilitate în reconstrucţia partidului. „PNL trebuie să le spună corect oamenilor lucrurile. Poate nu sună bine”, a subliniat el.

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„Deciziile PNL se iau în PNL. Iar încrederea oamenilor se recâştigă spunând adevărul şi ţinându-ne de cuvânt”, arată PNL, într-un comunicat de presă.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, s-a întâlnit cu primarii liberali şi membrii Biroului Politic Judeţean al PNL Vrancea, discuţiile vizând experienţa anilor de guvernare, intrarea în opoziţie şi reconstrucţia partidului.

Alături de Ilie Bolojan şi de Dragoş Ciobotaru, preşedintele PNL Vrancea, la întâlnire au participat Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei şi prim-vicepreşedinte al PNL, şi Mircea Abrudean, preşedintele Senatului.

„PNL trebuie să le spună corect oamenilor lucrurile. Poate nu sună bine”, a subliniat Ilie Bolojan, care a insistat şi asupra responsabilităţii fiecărei organizaţii în reconstrucţia partidului: „Avem nevoie de echipe puternice”.

Ciprian Ciucu a vorbit despre un partid care îşi stabileşte singur direcţia, prin voinţa propriilor membri: „România are nevoie de partide independente, autonome, democratice”.

La rândul său, Mircea Abrudean a subliniat că apărarea investiţiilor rămâne o prioritate a PNL din opoziţie: „Guvernul PSD trebuie să înţeleagă că România are nevoie ca investiţiile să nu fie sacrificate pentru finanţarea de măsuri populiste, cu efect electoral imediat, dar fără beneficii durabile pentru economie”.

Dragoş Ciobotaru a transmis un mesaj de asumare: „Am făcut şi greşeli. Am fost, uneori, parte a problemei şi trebuie să avem curajul să recunoaştem acest lucru. Tocmai de aici începe reconstrucţia PNL - de la asumare, reformă şi recâştigarea încrederii oamenilor”.

Potrivit PNL, datoria partidului este ca, în opoziţie, să vină cu soluţii şi să demonstrezem, prin ceea ce face în Parlament şi în comunităţile pe care le administreaz, că românii se pot baza pe PNL.

 

Editor : C.L.B.

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