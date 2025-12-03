Ilie Bolojan, la Viena: Pentru România, Austria este unul dintre cei mai importanţi parteneri din Europa

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, la sediul Ambasadei României la Viena, la recepţiei oferită cu ocazia Zilei Naţionale a României, că, pentru România, Austria este unul dintre cei mai importanţi parteneri din Europa, atât datorită investiţiilor companiilor austriece în România, a locurilor de muncă create, dar şi a relaţiilor de colaborare şi de respect pe termen lung.

„Distinşi oaspeţi, dragi români, sunt onorat să fiu această seară la Viena, alături de dumneavoastră, alături de domnul Cancelar, pentru a marca Ziua Naţională a României. Trebuie să mulţumesc comunităţii româneşti din Austria, pentru tot ceea ce face aici, de la îngrijirea vârstnicilor, de la munca în construcţii şi până la cele mai calificate meserii pe care le desfăşoară în Austria. Toţi cei care sunteţi aici, buni cetăţeni, ne faceţi cinste şi vă mulţumesc pentru acest lucru”, a spus premierul, în cadrul evenimentului, arătând că îi asigură de respectul Guvernului, potrivit News.ro.

Premierul a mulţumit şi poporului austriac, Guvernului Austriei, autorităţilor, pentru modul în care au primit comunitatea românească şi pentru sprijinul care îl acordă în vederea integrării.

„Vă mulţumesc foarte mult pentru prezenţa dumneavoastră, pentru colaborarea cu reprezentanţii ţării noastre. (..) Cred că pe toţi ne unesc aceleaşi valori ale libertăţii, ale democraţiei şi ale respectului dintre noi”, a subliniat premierul Ilie Bolojan.

Şeful Executivului a arătat că, în întâlnirile pe care le vor avea mâine, împreună cu oamenii de afaceri, împreună cu cancelarul şi echipa guvernamentală austriacă, vor dezvolta în continuare colaborarea dintre România şi Austria.

„Pentru România, Austria este unul dintre cei mai importanţi parteneri din Europa, atât datorită investiţiilor companiilor austriece în România, a locurilor de muncă create, dar şi a relaţiilor de colaborare şi de respect pe termen lung. Sunt convins că vom dezvolta această colaborare în plan economic, în plan energetic, în aşa fel încât popoarele noastre să aibă de câştigat”, a afirmat premierul Bolojan.

La recepţia au participat reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Republica Austria, invitaţi oficiali: Christian Stocker, Cancelarul Republicii Austria, Claudia Plakolm, ministrul federal pentru UE, Cancelaria Federală a Republicii Austria.

