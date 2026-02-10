Premierul Ilie Bolojan aduce lămuriri despre scrisoarea adresată Curţii Constituţionale prin care anunţa că România riscă să piardă sute de milioane de euro din fonduri europene din cauză că nu a făcut reforma pensiilor magistraţilor. „Aici nu e vorba de o presiune, nu le-am cerut să dea o sentinţă sau alta, dar mi s-a părut de bun simţ să se ştie aceste lucruri, pentru că, în momentul în care vom pierde banii sau orice altfel de bani, se vor căuta responsabili”, spune prim-ministrul.

„Mi s-a părut de bun simţ ca instanţa constituţională, Curtea, să aibă toate datele atunci când ia o decizie, să ştie care sunt efectele unei amânări. Pe de o parte, pentru că Comisia Europeană consideră că acest jalon nu este îndeplinit şi ştiţi că a fost o discuţie în lunile trecute că ba da, e îndeplinit, de fapt, nu se interpretează în felul acesta. Aici nu e vorba de o presiune, nu le-am cerut să dea o sentinţă sau alta, dar mi s-a părut de bun simţ să se ştie aceste lucruri, pentru că, în momentul în care vom pierde banii sau orice altfel de bani, se vor căuta responsabili. Şi aici problema nu este neapărat de cei 231 de milioane, deşi e mare păcat să pierzi 231 de milioane, pentru că asta înseamnă foarte multe proiecte, poate să însemne un spital, de exemplu, în România foarte bine pus la punct”, a declarat luni seară, Ilie Bolojan, la Digi 24.

El a explicat că, dincolo de îndeplinirea unui jalon din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, se pune problema nedreptăţii pe care societatea românească o reclamă de mult timp.

„Problema pe care o avem este că, cu cât această decizie se lungeşte, unul din lucrurile pe care le percep românii ca o mare nedreptate, pensiile care sunt la nivelul ultimului salariu, pensiile care sunt mult mai mari decât orice altă pensie din sectorul public în România şi din cel privat şi intrarea în pensie la 48-52 de ani sunt nişte lucruri pe care oamenii nu le mai suportă, care nu sunt nici sustenabile din punct de vedere al sistemului nostru de pensii pe termen lung şi pe care dacă nu le corectăm este evident că n-avem cum să le câştigăm încrederea cetăţenilor, nici în justiţie şi nici în lumea politică. Şi asta se va vedea în votul din 2028”, a spus premierul.

Premierul Ilie Bolojan a transmis preşedintei Curţii Constituţionale a României, Simina Tănăsescu, o scrisoare referitoare la legea pensiilor magistraţilor, contestată de ICCJ şi asupra căreia Curtea urmează să se pronunţe în 11 februarie, în care o informa că, pe baza informaţiilor actuale, Comisia Europeană consideră neîndeplinit Jalonul 215, având ca efect pierderea de către România a sumei de 231 milioane de euro. „Totuşi, Comisia nu va transmite o scrisoare oficială de informare privind rezultatele evaluării înainte de data de 11 februarie 2026. De asemenea, Comisia va transmite aceste informaţii public doar după această dată, urmând să ia o decizie definitivă pe baza informaţiilor transmise de către autorităţile române”, preciza prim-ministrul în scrisoare.

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), Lia Savonea, afirma, referitor la scrisoarea transmisă de premierul Ilie Bolojan Curţii Constituţionale, că „avertizarea explicită privind pierderea unor fonduri europene în eventualitatea unei soluţii de neconstituţionalitate, precum şi solicitarea implicită ca instanţa de contencios constituţional să ţină seama de consecinţe financiare externe actului de justiţie constituţională, reprezintă o ingerinţă incompatibilă cu principiul separaţiei puterilor în stat”. „Într-un stat de drept autentic, dialogul dintre autorităţi nu poate lua forma presiunii, iar respectarea Constituţiei nu poate fi condiţionată de considerente financiare”, susţinea Savonea.

Editor : Liviu Cojan