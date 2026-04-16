Ilie Bolojan le-a transmis liberalilor că nu demisionează: „Când te înjură unii, e ca o binecuvântare”

Ilie Bolojan a efectuat o vizită nocturnă la sediul PNL București, unde o parte dintre liberali au organizat „tradiționala reuniune de Paște”. Potrivit celor care au participat la întâlnire, premierul le-ar fi transmis că nu are de gând să demisioneze de la șefia Guvernului, în contextul în care PSD ar urma să îi ceară acest lucru.

Silviu Feroiu, consilier general al PNL, anunță că Ilie Bolojan le-a spus liberalilor că nu va demisiona. Mai mult, premierul le-ar fi transmis că „atunci când te înjură unii, e ca o binecuvântare”.

„O surpriză extraordinară pe care am avut-o astăzi la sediul Partidului Național Liberal București: premierul Bolojan a venit într-o vizită neanunțată.

Discuțiile au fost deschise și directe. Majoritatea dintre noi i-am transmis clar că nu ne dorim să își dea demisia — iar răspunsul lui a fost la fel de ferm: nu o va face.

Întrebat cum reușește să reziste în fața valului de critici, inclusiv din partea unor colegi din guvern, a răspuns simplu și memorabil: «Când te înjură unii, e ca o binecuvântare»”, a scris liberalul pe Facebook, miercuri seară.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Politica se face cu spatele drept, nu cu capul plecat”

Despre vizita premierului la sediul PNL a vorbit și Sebastian Burduja, președintele PNL București. Bolojan le-ar fi transmis că „politica se face cu spatele drept, nu cu capul plecat”

„Premierul României și președintele Partidul Naţional Liberal a venit între noi spontan: fără protocol, fără discurs pregătit. A vorbit așa cum îi place întotdeauna: pe șleau, din suflet, privind oamenii în ochi.

Ne-a vorbit despre responsabilitate, despre caracter, despre curajul de a alege ce e corect în loc de ce e ușor. Despre faptul că politica adevărată se face cu spatele drept, nu cu capul plecat.

Cine îl cunoaște știe: nu spune ce vrei să auzi. Spune adevărul și face ceea ce spune”, a scris Burduja pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

PSD îl forțează pe Bolojan să demisioneze

Conducerea PSD a stabilit deja planul pentru schimbarea guvernării, care se va concretiza luni, 20 aprilie. Social-democrații mizează pe forțarea premierului să demisioneze, prin retragerea sprijinului politic. Dacă până la următoarea ședință de Guvern de joi, 23 aprilie, Ilie Bolojan nu pleacă acasă, atunci miniștrii PSD ar putea demisiona în bloc.

Citește și: Planul PSD, după ședința de luni: forțarea lui Bolojan să demisioneze. Social-democrații îi dau trei zile să plece. Ce vor face apoi

Editor : A.G.