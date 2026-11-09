Ilie Bolojan le cere contestatarilor din PNL să-și retragă plângerile din justiție. Ce riscă dacă vor refuza

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat luni că în conducerea partidului s-a luat decizia de respectare a deciziilor grupurilor parlamentare în votul membrilor acestor grupuri, atât la Cameră, cât şi la Senat, el arătând că fiecare poate să voteze aşa cum doreşte, dar nu din interiorul grupului politic respectiv. El a spus, despre liberalii care au contestat în instanţă deciziile Congresului partidului, că au două posibilităţi, să îşi retragă aceste procese sau nu vor mai face parte din grupurile parlamentare.

„Am luat decizia pentru a păstra coerenţa votului în grupurile noastre parlamentare, pentru a fi cât se poate de clari, pentru a ne defini cât se poate de clar identitatea, ca să existe o decizie privind respectarea deciziilor grupurilor parlamentare în votul membrilor acestor grupuri, atât la Cameră, cât şi la Senat”, a spus liderul PNL despre decizia conducerii partidului, scrie News.ro.

Ilie Bolojan a făcut referire şi la procesele care au fost deschise de o parte dintre parlamentari, pe tema deciziilor de principiu pe care un partid le ia în ceea ce priveşte recomandarea la vot, şi oriunde, de la un Consiliu local, la un Consiliu municipal, la un Consiliu judeţean, în Parlament: „Acolo unde un partid decide o poziţionare într-o problemă strategică importantă, legată de dezvoltarea unei comunităţi, legată de un proiect de investiţii, legată de alegeri sau alte aspecte de genul acesta, este logic să existe o coerenţă între ceea ce decide un partid şi votul grupului de consilieri. Fiecare, sigur, poate vota aşa cum doreşte, inclusiv parlamentarii, dar nu pot să facă acest lucru din calitatea de membri ai unui grup de consilieri”, a afirmat preşedintele PNL după întâlnirea cu grupurile parlamentarilor PNL.

Bolojan a menţionat că aceasta nu este valabilă doar pentru PNL, ci pentru orice partid politic şi „ţine de substanţa unui partid politic”.

„Deci fiecare poate să voteze aşa cum doreşte, dar nu din interiorul grupului politic respectiv. Aceasta a fost decizia”, a menţionat el.

Bolojan a fost întrebat despre liberalii care au contestat în instanţă deciziile Congresului partidului.

„Cei care contestă acest drept principial de a face recomandări privind votul într-o problemă sau alta, care este o problemă fundamentală, au două posibilităţi, să retragă aceste procese sau mandatul dat acestor grupuri parlamentare este să nu mai facă parte din aceste grupuri”, a răspuns Ilie Bolojan, el adăugând că este o chestiune de claritate, de decenţă şi de normalitate.

Tribunalul Bucureşti a dispus, în iulie, suspendarea provizorie a tuturor hotărârilor adoptate de Partidul Naţional Liberal la Congresul Extraordinar din 21 iunie, inclusiv a noii conduceri şi a modificărilor statutare.

Aripa Veştea din PNL a depus în vară la Tribunalul Ilfov o cerere de suspendare de urgenţă a Deciziilor BPN prin care s-au convocat Consiliul Naţional şi Congresul, arătând că scopul evident a fost de a modifica Statutul partidului şi de a elimina membrii şi aleşii cu opinie divergentă.

Aceştia au introdus şi o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Naţional Liberal şi a preşedintelui partidului, prin care solicită antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâţilor şi obligarea acestora, în solidar, la plata de 250.000 lei daune morale de fiecare reclamant, respectiv 4.000.000 lei în total.

Tribunalul Ilfov a suspendat şi două decizii luate luni de Biroul Politic Naţional al PNL, când partidul şi-a stabilit poziţia privind Cabinetul Veştea.

Acţiunea a fost înregistrată atunci, de către Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Prişcă, George Scarlat, Ionuţ Stroe, Mihail Veştea, Sebastian Rusu şi Eduard Mititelu.

Editor : B.E.