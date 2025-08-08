Ilie Bolojan le cere miniștrilor să publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”

Premierul solicită miniștrilor publicarea declarațiilor de avere și de interese, în spiritul principiilor transparenței și integrității. „Transparența în exercitarea funcției publice nu este doar o obligație legală, ci un principiu care stă la baza funcționării acestui Guvern”, a declarat Ilie Bolojan.

Astfel, prim-ministrul Ilie Bolojan a solicitat tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului României, informează Executivul, într-un comunicat de presă.

De asemenea, premierul a făct apel către membrii Cabinetului să publice aceste documente și pe paginile oficiale ale ministerelor pe care le conduc și „să încurajeze aplicarea aceleiași măsuri și în cazul celorlalte persoane cu funcții de demnitate publică din instituțiile respective”.

Solicitarea lui Ilie Bolojan vine în contextul angajamentului Guvernului pentru transparență și integritate, asumat încă de la momentul învestirii de către Parlament.

Citește și: Motivarea CCR privind declarațiile de avere: se încalcă dreptul la viață privată, dar e o distincție între demnitari și funcționari

„Deși, prin decizia Curții Constituționale numărul 297 din 29 mai 2025 a fost constatat că publicarea declarațiilor de avere și de interese, conform Legii 176/2010, poate aduce atingere dreptului la viață intimă, familială și privată, prim-ministrul Ilie Bolojan consideră că existența unei obligații morale și politice prevalează în exercitarea unei funcții publice”, mai arată sursa citată.

„Transparența în exercitarea funcției publice nu este doar o obligație legală, ci un principiu care stă la baza funcționării acestui Guvern. Publicarea voluntară a declarațiilor de avere și de interese este un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice”, consideră Bolojan.

Această inițiativă reiterează angajamentul Executivului de a consolida încrederea publicului în instituțiile statului și de a promova o administrație responsabilă, conchide sursa menționată.

Editor : A.P.