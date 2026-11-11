Ilie Bolojan le răspunde puciştilor din PNL: Parlamentarii care nu votează conform recomandărilor de vot se autoexclud

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, le-a răspuns miercuri puciştilor din partid care au criticat decizia conducerii de a le cere să își retragă plângerile din justiție, în caz contrar urmând să fie excluși din grupurile parlamentare. El a explicat că măsurile privind parlamentarii care nu respectă recomandările de vot ale conducerii au rolul de a asigura coerența partidului.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a fost întrebat despre negocierile pe care puciştii din PNL le poartă cu grupul PACE din Senat.

„Nu ştiu despre ce negocieri vorbiţi dar ceea ce vă pot spune este că un partid pentru a performa, o organizaţie pentru a performa, are nevoie de coerenţă şi de disciplină. Poţi funcţiona fără coerenţă şi fără disciplină dar nu poţi face performanţă, şi deciziile pe care Biroul Politic Naţional le-a luat, în sensul în care parlamentarii PNL care nu votează conform recomandărilor acestora practic se autoexclud din grup sunt de natură a da coerenţă, de a da claritate deciziilor pe care le susţinem în aşa fel încât politicile pe care noi le susţinem, deciziile pe care conducerile grupurilor le iau să fie puse în practică", a spus preşedintele PNL.

„Cei care nu respectă aceste decizii, cei care contestă dreptul unui partid de a da recomandări grupurilor politice care este baza democraţiei parlamentare pentru că fără asta nu se poate, ar fi un haos altfel nu au decât aceste opţiuni, sau să respecte ceea ce decide grupul sau practic vor fi excluşi prin acţiunea pe care ei o derulează. Ce vor face mai departe, este o altă situaţie", a mai spus Ilie Bolojan.

Editor : C.S.