Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea joi, 26 februarie, la Bruxelles, o întâlnire cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR.

Potrivit unui comunicat al Executivului, premierul va discuta cu acest prilej priorităţile Guvernului privind viitorul cadru financiar multianual post-2028, aflat în curs de negociere, cu accent pe politica de coeziune, cea agricolă şi componenta de competitivitate.

„Obiectivul este utilizarea eficientă a resurselor europene pentru proiecte de investiţii care să stimuleze creşterea economică în România”, a precizat vineri Guvernul.

În contextul vizitei la Bruxelles, prim-ministrul se va întâlni şi cu comisarul european Roxana Mânzatu.

De asemenea, Ilie Bolojan va participa la evenimentul la nivel înalt de lansare a Comunicării privind regiunile de frontieră estice, alături de preşedinta Comisiei Europene, prim-miniştrii Letoniei, Estoniei şi Lituaniei şi de preşedinta Băncii Europene de Investiţii.

„Comunicarea, la care România şi-a adus o contribuţie importantă, este menită să susţină importanţa strategică a regiunilor de frontieră estică pentru Uniunea Europeană şi responsabilitatea europeană comună de a sprijini securitatea, rezilienţa şi prosperitatea acestora. Evenimentul se va încheia cu semnarea Declaraţiei de intenţie privind înfiinţarea Facilităţii EastInvest, ca semnal de angajament comun pentru transpunerea priorităţilor strategice în sprijin concret pentru investiţiile din regiunile de frontieră estice, printr-o cooperare strânsă între UE, actorii financiari internaţionali şi naţionali”, conform sursei citate.

EastInvest este un mecanism de finanţare dedicat regiunilor de frontieră estice, care reuneşte Grupul BEI, instituţii financiare internaţionale, precum şi bănci naţionale şi regionale de promovare din statele membre vizate.

Participarea României la platforma EastInvest se va face prin intermediul Băncii de Investiţii şi Dezvoltare, precizează Guvernul.

