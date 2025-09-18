Ilie Bolojan merge la Bruxelles, unde va discuta despre programele UE de finanțare: „Trebuie să ne reglăm aspectele ce ţin de deficite”

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că, la începutul săptămânii viitoare, va face o vizită la Bruxelles, unde va avea întâlniri cu trei comisari europeni. Prima va fi cu comisarul pentru Economie, în contextul în care România „trebuie să regleze aspectele care ţin de deficite pentru a fi o ţară de încredere, pentru a nu continua procedura de suspendare a fondurilor europene”. Bolojan va avea o discuţie şi cu comisarul pentru Apărare despre programul SAFE, dar şi o întâlnire cu comisarul Roxana Mânzatu, în cadrul căreia se va discuta despre viitorul program de finanţare al Uniunii Europene. „România trebuie să obţină o poziţie cât mai bună la negocieri”, a punctat șeful Guvernului.

Bolojan a fost întrebat, joi, la Euronews, care sunt priorităţile cu care merge săptămâna viitoare la Bruxelles şi de ce nu se întâlneşte şi cu Ursula von der Leyen.

„Doamna von der Leyen este în Statele Unite luni, deci nu este la Bruxelles, iar întâlnirile cu comisarii sunt pe trei programe importante pentru România. În primul rând, în pregătirea în rectificării bugetare, în pregătirea Consiliului miniştrilor de Finanţe, al ECOFIN-ului din luna octombrie, trebuie să ne reglăm aspectele care ţin de deficite şi de măsurile pe care România le-a luat şi le pregăteşte în aşa fel încât să fim o ţară de încredere şi să fim în situaţia de a nu se mai continua procedura de suspendare a fondurilor europene”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a adăugat că Guvernul se pregăteşte săptămâna viitoare să facă rectificarea bugetară.

„Acest lucru este un element foarte important şi, în baza discuţiilor pe care echipa de la Ministerul de Finanţe a purtat-o cu echipa de finanţe a Comisiei Europene, plus discuţiile pe care mâine şi poimâine domnul ministru Nazare le are la Consiliul Informal de la Copenhaga, ne pregătim să facem rectificarea de buget săptămâna următoare. Avem situaţii în care estimările de la începutul anului legate de modul în care vor fi cheltuite sumele de bani până la final s-au dovedit total nerealiste şi trebuie să corectăm lucrurile în aşa fel încât să asigurăm plăţile, să continuăm investiţiile. Acesta e un element foarte important şi trebuie să mă asigur că toate aspectele din punctul acesta de vedere sunt în regulă”, a explicat Ilie Bolojan.

El a adăugat că următoarea întâlnire de la Bruxelles va fi comisarul european pe Apărare.

„În urma analizării solicitărilor ţărilor europene, Comisia a repartizat, practic, cotele din creditul pe care l-a contractat Comisia pentru apărare şi este foarte important ca banii care sunt puşi sub formă de credit, România ia un credit foarte avantajos, e vorba de aproximativ 16 miliarde de euro, componenţa urmând să fie clarificată în următoarele două luni de zile, să stabilim care este modalitatea în care ne vom definitiva aceste proiecte, pentru că cel puţin două dintre ele înseamnă capetele de autostradă dinspre Moldova, atât pe relaţia Paşcani-Siret prin Suceava, dar şi Paşcani-Ungheri spre Moldova prin Iaşi, şi menţinerea lor în programul SAFE, în programul de creditare, este foarte importantă, pentru că altfel nu avem bani să le finalizăm”, a transmis premierul Ilie Bolojan, explicând importanţa creditului respectiv pentru România.

Practic, acest credit care ni se acordă ne ajută pe trei componente: pe componenta de deficit bugetar, pentru că 10 ani avem o perioadă de grant şi un credit cu dobânzi foarte bune, ne ajută pe componenta de apărare, pentru că ne permite să avem o predictibilitate a cheltuielilor de apărare în anii următori, să putem să ne achiziţionăm ceea ce propune Ministerul Apărarii, să ne dezvoltăm o industrie de apărare pe teritoriul ţării noastre, să creăm locuri de muncă, să luăm un transfer de tehnologie şi în acelaşi timp ne ajută pe această finanţare, pe infrastructura mixtă de transport şi militar

Premierul a adăugat că următoarea întâlnire va fi cu Roxana Mânzatu.

„Apoi sunt discuţiile cu doamna Mânzatu, cu românca noastră, care sunt foarte importante pentru că urmează dezbaterile pentru viitorul program de finanţare. Şi aici trebuie să stabilim şi să definitivem o poziţie a României în aşa fel încât sumele care revin României şi modalităţile care reglementează cum se alocă aceste sume, ce rămâne pe politică agricolă, ce rămâne pe coeziune, să le înţelegem cât mai bine şi să putem ca negocierile care vor veni să obţinem o negociere cât mai bună şi pentru ţara noastră”, a afirmat Ilie Bolojan.

Editor : C.A.