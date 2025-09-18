Live TV

Ilie Bolojan merge la Bruxelles, unde va discuta despre programele UE de finanțare: „Trebuie să ne reglăm aspectele ce ţin de deficite”

Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto:Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că, la începutul săptămânii viitoare, va face o vizită la Bruxelles, unde va avea întâlniri cu trei comisari europeni. Prima va fi cu comisarul pentru Economie, în contextul în care România trebuie să regleze aspectele care ţin de deficite pentru a fi o ţară de încredere, pentru a nu continua procedura de suspendare a fondurilor europene”. Bolojan va avea o discuţie şi cu comisarul pentru Apărare despre programul SAFE, dar şi o întâlnire cu comisarul Roxana Mânzatu, în cadrul căreia se va discuta despre viitorul program de finanţare al Uniunii Europene. România trebuie să obţină o poziţie cât mai bună la negocieri”, a punctat șeful Guvernului.

Bolojan a fost întrebat, joi, la Euronews, care sunt priorităţile cu care merge săptămâna viitoare la Bruxelles şi de ce nu se întâlneşte şi cu Ursula von der Leyen.

Doamna von der Leyen este în Statele Unite luni, deci nu este la Bruxelles, iar întâlnirile cu comisarii sunt pe trei programe importante pentru România. În primul rând, în pregătirea în rectificării bugetare, în pregătirea Consiliului miniştrilor de Finanţe, al ECOFIN-ului din luna octombrie, trebuie să ne reglăm aspectele care ţin de deficite şi de măsurile pe care România le-a luat şi le pregăteşte în aşa fel încât să fim o ţară de încredere şi să fim în situaţia de a nu se mai continua procedura de suspendare a fondurilor europene”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a adăugat că Guvernul se pregăteşte săptămâna viitoare să facă rectificarea bugetară.

Acest lucru este un element foarte important şi, în baza discuţiilor pe care echipa de la Ministerul de Finanţe a purtat-o cu echipa de finanţe a Comisiei Europene, plus discuţiile pe care mâine şi poimâine domnul ministru Nazare le are la Consiliul Informal de la Copenhaga, ne pregătim să facem rectificarea de buget săptămâna următoare. Avem situaţii în care estimările de la începutul anului legate de modul în care vor fi cheltuite sumele de bani până la final s-au dovedit total nerealiste şi trebuie să corectăm lucrurile în aşa fel încât să asigurăm plăţile, să continuăm investiţiile. Acesta e un element foarte important şi trebuie să mă asigur că toate aspectele din punctul acesta de vedere sunt în regulă”, a explicat Ilie Bolojan.

El a adăugat că următoarea întâlnire de la Bruxelles va fi comisarul european pe Apărare.

În urma analizării solicitărilor ţărilor europene, Comisia a repartizat, practic, cotele din creditul pe care l-a contractat Comisia pentru apărare şi este foarte important ca banii care sunt puşi sub formă de credit, România ia un credit foarte avantajos, e vorba de aproximativ 16 miliarde de euro, componenţa urmând să fie clarificată în următoarele două luni de zile, să stabilim care este modalitatea în care ne vom definitiva aceste proiecte, pentru că cel puţin două dintre ele înseamnă capetele de autostradă dinspre Moldova, atât pe relaţia Paşcani-Siret prin Suceava, dar şi Paşcani-Ungheri spre Moldova prin Iaşi, şi menţinerea lor în programul SAFE, în programul de creditare, este foarte importantă, pentru că altfel nu avem bani să le finalizăm”, a transmis premierul Ilie Bolojan, explicând importanţa creditului respectiv pentru România.

Practic, acest credit care ni se acordă ne ajută pe trei componente: pe componenta de deficit bugetar, pentru că 10 ani avem o perioadă de grant şi un credit cu dobânzi foarte bune, ne ajută pe componenta de apărare, pentru că ne permite să avem o predictibilitate a cheltuielilor de apărare în anii următori, să putem să ne achiziţionăm ceea ce propune Ministerul Apărarii, să ne dezvoltăm o industrie de apărare pe teritoriul ţării noastre, să creăm locuri de muncă, să luăm un transfer de tehnologie şi în acelaşi timp ne ajută pe această finanţare, pe infrastructura mixtă de transport şi militar

Premierul a adăugat că următoarea întâlnire va fi cu Roxana Mânzatu. 

Apoi sunt discuţiile cu doamna Mânzatu, cu românca noastră, care sunt foarte importante pentru că urmează dezbaterile pentru viitorul program de finanţare. Şi aici trebuie să stabilim şi să definitivem o poziţie a României în aşa fel încât sumele care revin României şi modalităţile care reglementează cum se alocă aceste sume, ce rămâne pe politică agricolă, ce rămâne pe coeziune, să le înţelegem cât mai bine şi să putem ca negocierile care vor veni să obţinem o negociere cât mai bună şi pentru ţara noastră”, a afirmat Ilie Bolojan.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jan Marsalek in Moscow
1
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
florin barbu la o sedinta
2
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
teodora pana fb
3
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
stadioane in targoviste
4
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
Nicușor Dan.
5
Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR i-a admis o sesizare de neconstituționalitate: Voi...
Florin Marin a murit
Digi Sport
Florin Marin a murit
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Elkanns and Marella Agnelli
Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan a anunțat când se va lua o decizie cu privire la...
atac spital Nasser gaza
„Gaza, mină de aur imobiliară”. Ministru israelian, despre planul de...
titus corlatean resized mfax-1
Concurentul lui Grindeanu avertizează: AUR vine peste noi. Bătălia...
Ultimele știri
Verdictul Olguței Vasilescu: Guvernul Bolojan cade dacă premierul nu schimbă modul în care vrea să reformeze administrația locală
Burduja avertizează împotriva preluării Napolact de maghiarii de la Bonafarm: „O potențială strategie a unui stat în conflict cu UE”
Trump sugerează ridicarea licenței televiziunilor critice. Cum se închină baronii mass-media în fața lui pentru a-și proteja afacerile
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Bucharest, Romania. 29th July, 2025:Ilie Bolojan, the Prime Minister of Romania, holds a press conference on the topic of special pensions reform at Victoria Palace, the Romanian Government headquarters. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Ilie Bolojan: Companiile de stat care pot fi redresate trebuie să continue, cele care sunt în pierdere cronică trebuie închise
alexandru nazare face declaratii
Alexandru Nazare: „Trecem printr-o schimbare extrem de profundă în modul în care gestionăm finanţele publice”
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan anunță că România nu poate închide anul cu deficit bugetar sub 8% „cu toate măsurile pe care le-am luat”
alexandru nazare inquam george calin
Nazare: Creșterea inflației este temporară, chiar dacă nivelul este ridicat. Ce spune ministrul despre ținta de deficit
sigla moody's
Moody's confirmă ratingul României la „Baa3”, iar perspectiva rămâne negativă. Reacția ministrului Finanțelor
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre momentul devastator în care a deconectat-o de la aparate pe Lisa Marie: "Spiritul...
Cancan
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei...
Fanatik.ro
A murit Florin Marin, fost fotbalist la Rapid și Steaua și fost antrenor la Dinamo
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum...
Adevărul
Povestea Alisei, favorita secretă a lui Putin. Era invitată la reședința privată a lui Putin o dată la două...
Playtech
Cum se calculează corect întreținerea la bloc și ce poți face dacă suma ți se pare prea mare
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reacționat VIDEO
Pro FM
t.A.T.u, din nou pe scenă după 20 de ani. Reacțiile, extrem de dure: „Au spus că nu se suportă. Oare au rămas...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
„Simt cum pierd neuroni când aud de inepțiile ăstora...” Reacția românilor, după ce doi foști membri POT, soţ...
Newsweek
Care pensionari au contribuit cel mai mult la pensie? În ce ani au muncit? Cum pot lua bani în plus
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Sylvester Stallone, coleg de platou cu fiica sa cea mică. A avut sfaturi pentru Scarlet, dar a ajuns să...
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”