Premierul Ilie Bolojan a transmis, vineri, după discuţiile cu sindicatele, în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, pe tema celui de-al doilea pachet asupra căruia Guvernul îşi va angaja răspunderea în Parlament, că, în momentul de faţă, sunt „prea puţini umeri în economia reală pe care stă această ţară”, astfel că nu este uşor pentru Guvern să ia toate aceste măsuri. „Pe unele nu le luăm cu inima deschisă, însă, prin punerea lor în aplicare, vom crea condiţii de dezvoltare a ţării în perioada următoare”, a afirmat prim-ministrul, conform unui comunicat emis de către Guvern.

Premierul Ilie Bolojan şi reprezentanţii Guvernului au avut vineri consultări cu partenerii sociali în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social pe tema măsurilor guvernamentale cuprinse în cel de-al doilea pachet asupra căruia Guvernul îşi va angaja răspunderea în Parlament.

În discuţiile de la Palatul Victoria, membrii Guvernului au prezentat partenerilor sociali proiectele de lege.

Potrivit unui comunicat oficial al Guvernului, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole, a punctat cele mai relevante modificări introduse de reforma pensiilor magistraţilor, cu accent asupra creşterii vârstei de pensionare şi a modificării modului de calcul iar Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a făcut referire la reforma în sistemul de sănătate, cu accent asupra îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale pentru pacienţi şi creşterii performanţei manageriale.

Despre reforma administraţiei locale

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a menţionat modificările ce vor fi introduse prin reforma administraţiei locale şi care sunt circumscrise principiului echităţii sociale, precum şi pe cele pentru reducerea personalului din administraţia publică locală.

„În domeniul insolvenţei, vicepremierul Tanczos Barna a subliniat că noile măsuri au în vedere îmbunătăţirea procesului de recuperare a datoriilor de către stat şi creşterea responsabilităţii administratorilor care aduc firmele în stare de insolvenţă”, spune Executivul.

Despre reforma companiilor de stat

În ceea ce priveşte reforma companiilor de stat, secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea, a afirmat că noile reglementări sunt stabilite în urma dialogului cu Comisia Europeană şi OCDE pe tema guvernanţei corporative şi au în vedere reducerea numărului de membri în consiliile de administraţie, precum şi a indemnizaţiilor acestora.

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a prezentat reforma ASF, ANRE şi ANCOM, instituţii în care vor fi reduse bonusurile şi organigramele cu 10% din posturile de specialitate şi cu 30% din posturile serviciilor suport.

„În ceea ce priveşte proiectul fiscalitate, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a arătat că noile măsuri au scopul de a încuraja conformarea fiscală şi de a combate evaziunea fiscală”, mai arată Guvernul. Exectivul precizează că „partenerii sociali - sindicatele şi patronatele - au transmis punctele de vedere şi analizele referitoare la punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în cel de-al doilea pachet guvernamental”.

„De asemenea, au arătat disponibilitatea de a contribui alături de Guvern la definitivarea legislaţiei subsecvente necesară pentru punerea în aplicare a măsurilor”, adaugă Guvernul.

„ Unele măsuri nu le luăm cu inima deschisă”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a răspuns punctual situaţiilor semnalate de partenerii sociali şi a adăugat faptul că aceste măsuri sunt absolut necesare având în vedere situaţia bugetară şi dezechilibrele din sistem, se arată în comunicat.

„În momentul de faţă, sunt prea puţini umeri în economia reală pe care stă această ţară. La nivelul Guvernului, vom continua să mergem pe direcţiile anunţate: reducerea cheltuielilor statului, corectarea nedreptăţilor, creşterea veniturilor încasate la bugetul de stat şi eşalonarea investiţiilor. Nu este uşor să luăm toate aceste măsuri, pe unele nu le luăm cu inima deschisă, însă, prin punerea lor în aplicare, vom crea condiţii de dezvoltare a ţării în perioada următoare”, a afirmat prim-ministrul.

La reuniunea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social au participat, din partea Guvernului, alături de premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Marian Neacşu şi Tanczos Barna, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole, ministrul Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana-Anda Buzoianu, reprezentanţi ai celorlalte instituţii guvernamentale care fac parte din acest organism de consultare.

