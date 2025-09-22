Live TV

Ilie Bolojan, mesaj de la Bruxelles, după întâlnirea cu comisarul pentru Economie: Vom continua să lucrăm la reforme

Ilie Bolojan, la discuțiile cu Valdis Dombrovskis Foto: X.com

Premierul Ilie Bolojan, care se află luni într-o vizită de lucru la Bruxelles, a transmis, după întâlnirea pe care a avut cu comisarul european pentru economie că „vom continua să lucrăm la reformele necesare”. După întâlnirea cu Valdis Dombrovskis, pe agenda premierului figurează întrevederi cu comisar european pentru Apărare și cu comisarul european pentru Drepturi sociale.

„Schimb foarte bun de opinii cu comisarul Valdis Dombrovskis cu privire la situația macroeconomică și fiscală a României. Vom continua să lucrăm la reformele necesare pentru consolidarea stabilității și asigurarea sustenabilității finanțelor publice. Vom rămâne în strânsă legătură”, a scris Ilie bolojan pe contul său de X.

Potrivit datelor transmise, luni, de către reprezentanţii Guvernului, programul oficial al vizitei premierului Ilie Bolojan la Bruxelles prevede, de la ora 11.30, o cu întâlnire cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie Productivitate, urmată de un prânz de lucru, de la ora 13:00 cu Andrius Kubilius, comisar european pentru Apărare şi Spaţiu. De la ora 15.00, Ilie Bolojan are întâlnire de lucru cu Roxana Mânzatu, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene, comisar european pentru Drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire.

Într-un interviu săptămâna trecută, premierul Ilie Bolojan anunţa că va face o vizită la Bruxelles, unde va avea întâlniri cu trei comisari europeni.

”Întâlnirile cu comisarii sunt pe trei programe importante pentru România. În primul rând, în pregătirea în rectificării bugetare, în pregătirea Consiliului miniştrilor de Finanţe, al ECOFIN-ului din luna octombrie, trebuie să ne reglăm aspectele care ţin de deficite şi de măsurile pe care România le-a luat şi le pregăteşte în aşa fel încât să fim o ţară de încredere şi să fim în situaţia de a nu se mai continua procedura de suspendare a fondurilor europene”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul va avea o discuţie şi cu comisarul pentru Apărare despre programul SAFE, dar şi o întâlnire cu comisarul Roxana Mânzatu, în cadrul căreia se va discuta despre viitorul program de finanţare al Uniunii Europene, iar România trebuie să obţină o poziţie cât mai bună la negocieri.

„Apoi sunt discuţiile cu doamna Mânzatu, cu românca noastră, care sunt foarte importante pentru că urmează dezbaterile pentru viitorul program de finanţare. Şi aici trebuie să stabilim şi să definitivem o poziţie a României în aşa fel încât sumele care revin României şi modalităţile care reglementează cum se alocă aceste sume, ce rămâne pe politică agricolă, ce rămâne pe coeziune, să le înţelegem cât mai bine şi să putem ca negocierile care vor veni să obţinem o negociere cât mai bună şi pentru ţara noastră”, a afirmat Ilie Bolojan.

