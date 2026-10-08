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Video Ilie Bolojan, mesaj ferm după consultări: PNL e dispus să dea vot de instalare Guvernului, dar nu va intra la guvernare alături de PSD

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Ilie Bolojan
Sursa foto: Facebook/Ilie Bolojan
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Din articol
PNL este deschis să voteze instalarea Guvernului Decizia PNL, săptămâna viitoare

PNL nu va intra în Guvernul condus de Luca Niculescu, dar este dispus să voteze pentru instalarea Executivului, a anunțat Ilie Bolojan după întâlnirea cu premierul desemnat. Liderul liberalilor spune că România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline pentru rectificarea bugetară, limitarea cheltuielilor și pregătirea bugetului pentru anul viitor.

Liderul PNL spune că liberalii au deja o decizie de a nu mai participa la guvernare împreună cu PSD, dar consideră că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, care să poată lua rapid măsuri în domeniul bugetar.

„Am încheiat discuția cu domnul Luca Niculescu, candidatul nominalizat de președintele României pentru funcția de prim-ministru. L-am ascultat prezentându-ne intențiile pe care le are privind programul de guvernare Din acest punct de vedere, angajamentul privind respectarea țintelor de deficit și a traiectoriei asumate de România pentru anul viitor este un lucru important, nu pentru o țintă bugetară sau alta, ci pentru că este o condiție pentru menținerea echilibrelor bugetare necesare, pentru buna funcționare a instituțiilor și relansarea economiei românești”, a declarat Ilie Bolojan.

PNL este deschis să voteze instalarea Guvernului

Liderul PNL a precizat că liberalii au discutat cu premierul desemnat și despre posibilitatea susținerii instalării noului Guvern.

„L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline, care, pe de-o parte, să acționeze pentru a rezolva urgențele bugetare actuale, asigurarea bunei funcționări a serviciilor statului prin rectificarea de buget, luarea de măsuri pentru limitarea cheltuielilor, în așa fel încât să ne încadrăm în ținte și, sigur, pregătirea bugetului pentru anul viitor, în așa fel încât România să intre într-o perioadă de relansare economică și ceea ce am câștigat cu eforturile pe care le-au făcut toți românii în acest an să nu fie pierdut”, a explicat Bolojan.

Decizia PNL, săptămâna viitoare

Ilie Bolojan a precizat că poziția finală a PNL față de Guvernul propus de Luca Niculescu va fi stabilită după ce premierul desemnat va definitiva programul de guvernare și componența Executivului.

„În funcție de programul pe care îl va definitiva, în funcție de componența pe care o va propune acestui guvern, săptămâna viitoare vom convoca Biroul Politic Național. Probabil că vom mai avea o discuție cu domnul Luca Niculescu și vom lua o decizie în ceea ce privește situația acestui guvern și poziția PNL față de acest guvern”, a mai declarat liderul liberal.

Luca Niculescu a început joi întâlnirile cu partidele parlamentare, în cadrul consultărilor pentru formarea Guvernului și stabilirea programului de guvernare.

Prima discuție a fost cu delegația PSD, întâlnire în urma căreia premierul desemnat a spus că a găsit „deschidere” din partea social-democraților. PSD a formulat însă două condiții pentru susținerea Guvernului propus de Niculescu: renunțarea la măsurile propuse de Ilie Bolojan și existența unei „majorități asumate” alături de PNL și UDMR.

După întâlnirea cu liberalii, Luca Niculescu a declarat însă că poziția PNL nu i s-a părut una de maximă deschidere.

Citește și: Sorin Grindeanu, după discuțiile cu Luca Niculescu: „Nu susținem un guvern tehnocrat”. Apelul făcut către PNL și UDMR

Editor : C.A.

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