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Video Ilie Bolojan, mesaj ferm după consultările de la Cotroceni: „PNL nu va fi într-o guvernare cu PSD”

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Premierul interimar Ilie Bolojan și autoritățile locale, la inaugurarea noilor pasaje de pe Calea Aradului, investiție realizată cu fonduri europene și naționale. Sursa foto: Facebook/Ilie Bolojan
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Din articol
PNL vrea evitarea prelungirii blocajului Bolojan avertizează asupra creșterii datoriei „Suntem din nou la un nivel mare al dobânzilor”

Ilie Bolojan spune că PNL își menține decizia de a nu intra la guvernare alături de PSD și că, în cazul în care social-democrații vor face parte din viitorul Executiv, liberalii vor trece în opoziție. După consultările de la Cotroceni, liderul PNL a afirmat însă că partidul va discuta cu viitorul premier desemnat pentru a încerca să evite prelungirea blocajului politic. Bolojan a insistat că România are nevoie de un Guvern capabil să facă rectificarea bugetară, să controleze cheltuielile și să pregătească bugetul pentru 2027.

Ilie Bolojan a precizat că, în cazul în care PSD va face parte din viitorul Guvern, PNL va intra în opoziție.

„Rămânem consecvenți deciziilor pe care PNL le-a luat în ultimele luni, și anume că nu vom fi într-o guvernare cu Partidul Social Democrat, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, situație în care, dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în opoziție. De asemenea, fiind conștienți de blocajul politic în care ne găsim de prea multe luni, după ce președintele României va face nominalizarea premierului, vom discuta cât se poate de serios și vom vedea care sunt posibilitățile de a evita prelungirea blocajului politic, care nu este benefic pentru țara noastră.”

PNL vrea evitarea prelungirii blocajului

Bolojan a subliniat că liberalii sunt conștienți de necesitatea formării unui Guvern care să poată rezolva, în primul rând, problemele urgente ale statului.

„Acest lucru îl vom face fiind conștienți, pe de-o parte, de necesitatea de a avea un guvern care să rezolve problemele pe termen scurt, care țin de buna funcționare a statului. E vorba de rectificarea de buget care să asigure sumele necesare pentru funcționarea serviciilor publice acolo unde bugetele nu au fost întocmite corespunzător, care să ia măsurile pentru controlul cheltuielilor, în așa fel încât să ne încadrăm în ținta de deficit bugetar, dar mai ales să pregătească anul 2027.”

Liderul PNL a insistat că, din perspectiva liberalilor, România nu are nevoie de orice formulă de guvernare, ci de un Executiv care să poată menține echilibrele bugetare.

„Din punctul acesta de vedere, este foarte important să avem nu orice fel de guvern, ci un guvern care va menține echilibrele noastre bugetare, având aceleași provocări majore pe care le-a avut și guvernul pe care îl conduc și l-am condus în această perioadă. E vorba de deficite și de datorii.”

Bolojan avertizează asupra creșterii datoriei

Ilie Bolojan a vorbit și despre evoluția datoriei României, susținând că problema nu este doar nivelul acesteia raportat la PIB, ci mai ales ritmul în care a crescut în ultimii ani.

„Așa cum știți, nu neapărat datoria României este o problemă ca procent din PIB, ci viteza mare de creștere a acesteia în ultimii ani, ceea ce arată incapacitatea noastră de a menține controlul bugetelor. Și asta va fi un lucru important și în anii următori, pentru că, dacă nu se va reintroduce disciplina financiară, așa cum am introdus-o în această perioadă, deci nu va fi menținută, costurile sociale pe care le-au suportat toți românii în această perioadă vor fi anulate, practic, și ne vom întoarce de unde am plecat.”

„Suntem din nou la un nivel mare al dobânzilor”

Fostul premier a vorbit și despre nivelul dobânzilor pe care România le plătește, susținând că acestea au coborât în perioada în care Guvernul pe care l-a condus a implementat măsuri de corecție, dar au revenit ulterior la un nivel ridicat.

„De asemenea, nivelul dobânzilor pe care le achită România este unul mare și, dacă ne aducem aminte, am plecat de la un nivel de dobânzi mare înainte de instalarea guvernului, în vara anului trecut. Am coborât aceste dobânzi la cel mai mic nivel în luna februarie-martie. Acum, din nou, suntem la un nivel mare. Și, oricum, am explicat acest lucru prin ceea ce se întâmplă în plan internațional, pentru că nu este o situație confortabilă: războaiele, creșterea inflației, deficitele mari guvernamentale produc presiune și pe dobânzile noastre, dar, în mod evident, plătim o primă de risc mare, care înseamnă lipsa încrederii în cei responsabili pentru a lua deciziile de corecție în anii următori.”

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Bolojan a susținut că PNL și-a asumat măsurile luate în perioada în care s-a aflat la conducerea Guvernului și că acestea trebuie continuate pentru ca România să își mențină stabilitatea financiară.

„PNL și-a asumat această răspundere în această perioadă. Am făcut ceea ce a fost nevoie pentru țara noastră. Am trecut de toate evaluările agențiilor de rating. Dar va trebui să continuăm acest lucru, pentru că altfel deciziile nu le vom mai lua noi, iar costurile vor fi suportate de întreaga populație a României.”

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Editor : C.A.

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