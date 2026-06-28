Ilie Bolojan, mesaj la 85 de ani de la Pogromul de la Iași: „Un avertisment dur despre consecințele urii, intoleranței și indiferenței”

Premierul interimar Ilie Bolojan atrage atenția, la 85 de ani de la Pogromul de la Iași, că tragedia rămâne un avertisment dur despre consecinţele urii, intoleranţei şi indiferenţei. Șeful Guvernului a reafirmat angajamentul României „pentru combaterea antisemitismului, discursului instigator la ură şi a oricărei forme de intoleranţă”, potrivit Agerpres.

„Aceste zile invită la reculegere, memorie şi reflecţie. Ne plecăm capetele în faţa victimelor şi păstrăm vie amintirea miilor de destine frânte de violenţă, ură şi dezumanizare. Peste 13.000 de evrei au fost ucişi în acele zile, lăsând în urmă o rană profundă în istoria comunităţii evreieşti şi a societăţii româneşti”, a transmis premierul într-un mesaj prezentat la Iaşi de secretarul de stat Dragoş Hotea.

Ilie Bolojan a afirmat că Pogromul de la Iaşi rămâne un avertisment dur despre consecinţele urii, intoleranţei şi indiferenţei și a adăugat că românii au datoria de a păstra adevărul istoric și de a transmite generaţiilor viitoare lecţiile acestor tragedii.

„Ne aminteşte cât de grave devin lucrurile atunci când discriminarea este tolerată, iar demnitatea umană încetează să mai fie apărată. Memoria acestor victime ne obligă la luciditate, responsabilitate şi vigilenţă”, a evidenţiat Bolojan.

Totodată, premierul interimar a precizat că Guvernul rămâne angajat în lupta împotriva antisemitismului și a discursului instigator la ură.

„În numele Guvernului României, reafirm angajamentul ferm pentru combaterea antisemitismului, a discursului instigator şi a oricărei forme de intoleranţă. Vom continua să susţinem educaţia despre Holocaust, să protejăm memoria victimelor şi să respingem orice tentativă de negare, distorsionare sau justificare a acestor crime. Rămânem angajaţi în consolidarea unei societăţi democratice, deschise şi incluzive întemeiate pe respect, responsabilitate şi o apărare a demnităţii fiecărui om”, a mai transmis șeful Executivului.

Citește și

Nicuşor Dan avertizează, la 85 de ani de la Pogromul de la Iaşi, „că extremismul şi revizionismul istoric rămân tentaţii reale”

Rămăşitele a 22 de evrei ucişi în timpul Pogromului din 1941, reînhumate la Cimitirul Evreiesc din Iași, în prezenţa lui Isaac Herzog

Editor : A.P.