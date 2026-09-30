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Exclusiv Ilie Bolojan, mesaj pentru Grindeanu după atacurile din Parlament: „Românii nu au nevoie de orgolii, de fraze sforăitoare și jigniri”

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sorin grindeanu si ilie bolojan
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
„Românii nu au nevoie astăzi de orgolii” „A fost o discuție civilizată”

Premierul interimar Ilie Bolojan spune, într-o declarație exclusivă pentru Digi24, că liberalii vor participa la discuții dacă Sorin Grindeanu îi va invita la negocieri pentru formarea unei majorități. Președintele PNL critică însă tonul folosit de social-democrați în Parlament și spune că este dificil să construiești încredere atunci când, „cu doar câteva ore înainte”, au existat „atacuri și jigniri”. Bolojan afirmă că dialogul său cu Sorin Grindeanu, înaintea votului de învestitură, a fost unul „civilizat”.

Întrebat dacă PNL se va prezenta la discuții în cazul în care Sorin Grindeanu va lansa o invitație, Ilie Bolojan a răspuns afirmativ.

„Da, ne ducem. Nu am discutat cu toate partidele și nu văd o problemă. V-am spus: să avem un dialog civilizat, așa cum eu, în calitate de senator, am cu toate partidele, cu liderii grupurilor din Senat, cu fiecare dintre ei am avut o relație civilizată și de bună colaborare”, a declarat Ilie Bolojan, în exclusivitate pentru Digi24.

„Românii nu au nevoie astăzi de orgolii”

Liderul PNL spune că România are nevoie de dialog politic și critică schimbul de replici din Parlament.

„Întotdeauna, dacă am fost contactat, n-am anunțat la televizor acest lucru. Am anunțat că nu răspund la telefoane sau corespondență. Mâine sau poimâine am căutat să ne respectăm. Cred că românii nu au nevoie astăzi de orgolii, n-au nevoie de fraze sforăitoare pe care le-am auzit astăzi în Parlament, de jigniri de cea mai joasă speță. Ce au nevoie sunt atitudini normale”, a spus Bolojan.

Președintele PNL afirmă că atacurile publice fac mai dificilă construirea unei relații de încredere între partidele care ar trebui să poarte negocieri.

„Dar e foarte greu să ai încredere în oameni care te înjură cu două ore înainte și după aceea vor să ai un dialog bazat pe respect, pe înțelegere. Știm ce s-a întâmplat”, a declarat el.

„A fost o discuție civilizată”

Ilie Bolojan a fost întrebat și despre discuția pe care a avut-o cu Sorin Grindeanu înaintea votului de învestitură.

„Am avut o discuție civilizată. A fost o discuție în bună regulă, dar gândiți-vă la modul în care și în această dezbatere s-a comportat în Parlament, în care a venit cu un vraf de minciuni, cu jigniri impardonabile, inclusiv la adresa lui Siegfried Mureșan. E greu să construiești încredere în formula asta, având în vedere istoria pe care o are acest partid și modul în care s-a comportat în această perioadă”, a spus liderul PNL.

Întrebat dacă atitudinea și acuzațiile lansate în Parlament au fost în contradicție cu tonul discuției purtate anterior cu Sorin Grindeanu, Bolojan a confirmat că între cei doi dialogul a fost unul civilizat.

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„V-am spus, a fost o discuție civilizată și v-am spus: nu relatez din discuții, pentru că mi se pare de bun-simț. Dacă e o discuție cu cineva, să nu faci după aceea conferință de presă pe seama celor discutate”, a explicat Ilie Bolojan.

Președintele PNL spune că, în cazul unei invitații oficiale la negocieri, partidul va participa la discuții, în condițiile unui dialog politic bazat pe respect.

Editor : C.A.

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