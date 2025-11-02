Live TV

Ilie Bolojan nu merge la „Ora Premierului”, în Parlament, unde a fost chemat de PSD și AUR: „Agenda e foarte încărcată”

Data publicării:
bolojan
Foto: gov.ro

Programul premierului Ilie Bolojan de luni, 3 noiembrie, anunţat de Biroul de presă al Guvernului AUR și PSD l-au chemat pe Ilie Bolojan pentru explicații în Parlament

Premierul Ilie Bolojan nu va merge la Parlament pentru Ora Premierului”, unde a fost chemat de PSD și AUR, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului. Premierul va solicita reprogramarea pentru o zi „care să permită armonizarea agendelor”.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu interes invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR la Ora Premierului din Parlamentul României, pentru ziua de 3 noiembrie, ora 16. Parlamentul este o instituție fundamentală a democrației, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată și serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetățenilor României”, se arată în comunicatul transmis de Executiv.

Agenda zilei de luni este însă foarte încărcată pentru premierul Ilie Bolojan, dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu compania Rheinmetall și discuțiilor privind Programul SAFE, de importanță majoră pentru economia și capacitățile de apărare ale României”, mai precizează comunicatul.

Cu asigurarea întregii sale disponibilități, premierul Ilie Bolojan va cere Birourilor permanente ale Parlamentului reprogramarea Orei Premierului pentru o zi care să permită armonizarea agendelor”, transmite Guvernul.

Programul premierului Ilie Bolojan de luni, 3 noiembrie, anunţat de Biroul de presă al Guvernului

Primirea, la Palatul Victoria, a domnului Armin Papperger, CEO al Companiei Rheinmetall AG:

  • ora 11:15 Participare la ceremonia de semnare a unui document de colaborare cu reprezentanţii companiei Rheinmetall AG
  • ora 11:30 Participare la întrevederea celor două delegaţii - din partea Guvernului României participă premierul Ilie Bolojan, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, şi Şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca (Palatul Victoria)
  • ora 12:00 Declaraţii de presă susţinute de premierul Ilie Bolojan şi de CEO Rheinmetall AG, Armin Papperger
  • orele 14:00 - 17:00 Discuţii cu reprezentanţii Companiei Rheinmetall privind cooperarea în cadrul Programului SAFE 

AUR și PSD l-au chemat pe Ilie Bolojan pentru explicații în Parlament

Grupul parlamentar al AUR l-a chemat pe Ilie Bolojan în Parlament, în plenul de luni al Camerei Deputaților, la „Ora prim-ministrului”.

AUR voia ca șeful Executivului să ofere detalii despre execuția bugetară pentru finalul acestui an, bugetul pe 2026 și pregătirile pentru sezonul de iarnă, în contextul scumpirii energiei electrice.

Imediat după solicitarea AUR, și PSD l-a chemat pe Ilie Bolojan la explicații privind retragerea parțială a unor militari americani din România.

Editor : Ș.R.

