Ilie Bolojan: Nu pot fi gândite soluții pentru pace fără ca Ucraina și țările europene să le susțină

Premierul Ilie Bolojan a transmis joi, de la Viena, că o pace pe termen lung nu poate fi gândită fără ca Ucraina şi ţările Uniunii Europene să fie de acord cu soluţiile care sunt propuse.

El a răspuns astfel într-o conferinţă de presă comună cu cancelarul austriac, Christian Stocker, la o întrebare privind contribuţia Europei la situaţia privind Ucraina şi securitatea în Balcanii de Vest.

„O pace pe termen lung nu poate fi gândită fără ca Ucraina şi fără ca ţările Uniunii Europene să fie de acord cu soluţiile care sunt propuse şi să le susţină în aşa fel încât să nu ajungem doar la o încetare a focului, ci să ajungem la soluţii care să asigure pacea în estul Europei, pentru că ceea ce se întâmplă în Ucraina ne influenţează pe toţi şi de aceea participarea ţărilor europene la găsirea unei soluţii este o condiţie pentru a avea soluţii care într-adevăr sunt de succes”, a afirmat Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.

Mesajul premierului vine în contextul în care mai mulțu lideri europeni şi-au manifestat luni, într-o discuţie telefonică, temerea că SUA ar putea trăda Ucraina şi Europa în negocierile pentru un acord de pace cu Rusia.

La discuţie au mai participat, printre alţii, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, preşedintele finlandez Alexander Stubb - unul dintre puţinii lideri europeni care menţin relaţii bune cu preşedintele american Donald Trump - şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Există posibilitatea ca Statele Unite să trădeze Ucraina în chestiunea teritorială, fără claritate asupra garanţiilor de securitate”, a spus Macron în această discuţie, conform unei transcrieri a conversaţiei obţinute de săptămânalul german Der Spiegel, citată de agenţia EFE

