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Ilie Bolojan: Nu se pune problema schimbării mele de la conducerea PNL

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ilie bolojan inquam sabin cirstoveanu
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos: Sabin Cirstoveanu
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Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a spus duminică seara, la Timişoara, că nu se pune problema schimbării sale de la conducerea partidului, întrucât deciziile luate de liberali, inclusiv intrarea în opoziţie şi încetarea colaborării cu PSD, au fost adoptate cu o majoritate consistentă. Bolojan a subliniat că PNL nu va mai avea o colaborare instituţională cu social-democraţii în perioada următoare.

„Sunt preşedintele PNL ca efect al rezultatelor unui congres, al deciziilor care au fost luate de către conducerea PNL şi nu se pune problema despre o schimbare a mea, pentru că tot ce a decis partidul în această perioadă ţine de decizii care au fost luate cu o majoritate confortabilă. Decizia de a intra în opoziţie şi de a nu mai colabora cu PSD este o decizie care a fost luată de o majoritate consistentă de colegi, din două raţiuni: una care ţine de România şi una care ţine de viitorul acestui partid. Prin urmare, această direcţie este cea pe care o va urma partidul. Cei care sunt de acord cu aceasta vor activa în interiorul PNL, cei care nu sunt de acord şi doresc ca PNL să fie o clonă sau un breloc al PSD, nu au decât să plece pe drumul pe care şi-l doresc", a declarat Ilie Bolojan, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Liderul liberal a explicat că actuala reprezentare a PNL în conducerea unor instituţii şi administraţii locale este rezultatul colaborării politice cu PSD din anul 2024, în mai multe judeţe, situaţie care nu poate fi modificată imediat.

„Această chestiune nu poate fi schimbată de pe o zi pe alta şi nu aceasta este propunerea pe care o facem. Vom clarifica şi din acest punct de vedere lucrurile, iar colegii care reprezintă partidul în conducerea unor instituţii, vor face şi în continuare ceea ce ţine de îndeplinirea mandatului, în reprezentarea electorilor noştri, în susţinerea administraţiilor noastre, dar este cât se poată de clar că nu va fi o colaborare între PNL şi PSD la un nivel instituţional în perioada următoare, a afirmat preşedintele PNL.

Editor : M.B.

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