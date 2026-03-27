Ilie Bolojan: Nu se pune problema unei demisii. Dacă PSD generează această criză, trebuie să şi-o asume

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că, având în vedere multitudinea de probleme care trebuie rezolvate, „ultimul lucru de care are nevoie România este o criză politică”. Premierul afirmă că aşteaptă să vadă ce va face PSD după data de 20 august, când au anunţat că decid dacă rămân sau nu la guvernare. „Nu se pune problema unei demisii, dată fiind situaţia în care suntem şi responsabilitatea pe care am angajat-o atunci când am acceptat să fiu premier”, a anunţat Bolojan. 

„În condiţiile de astăzi şi în situaţia în care ne găsim, atât din punct de vedere al situaţiei economice şi bugetare interne, dar şi punct de vedere al contextului global, ultimul lucru de care are nevoie România este o criză politică. Nu pledez pro domo, ci pur şi simplu fac o constatare”, a declarat Ilie Bolojan, la G4Media, conform News.ro. 

Preşedintele PNL a explicat că nu poate decide ce va face PSD, dar „cei care vor genera o criză politică – şi asta poate să facă PSD-ul, conform anunţurilor pe care le-au făcut – dacă fac asta, îşi vor asuma întreaga răspundere pentru acest lucru”.

„Nu vreau să speculez ce se va întâmpla după. Haideţi să vedem cum se derulează lucrurile în perioada următoare. Pentru că, cel puţin pentru mine, în această perioadă, datorită problemelor care vin în fiecare zi, de la combustibil, la energie, la investiţii, la probleme economice şi aşa mai departe, cea mai importantă problemă este ca în aceste zile, cât timp am această responsabilitate, să fac ceea ce trebuie pentru România”, a mai declarat Bolojan. 

Premierul a explicat că, dacă PSD sau AUR depun o moţiune de cenzură, nu va demisiona înainte de momentul votului: „Nu se pune problema unei demisii, dată fiind situaţia în care suntem şi responsabilitatea pe care am angajat-o atunci când am acceptat să fiu premier. Sper să nu avem o criză politică pentru că nu este bine pentru România. În momentul în care s-ar întâmpla o astfel de ipoteză, haideţi să vedem cum vor evolua lucrurile. Nu cred că este cazul acum să fac speculaţii pe această temă. Avem alte probleme în momentul de faţă”. 

„În condiţiile în care doar vii şi clamezi declanşarea unei astfel de acţiuni fără să ai nicio motivaţie este o acţiune politică pe care trebuie să-ţi asumi (...) Spun că dacă PSD generează această criză trebuie să şi-o asume”, a adăugat Bolojan. 

El a reiterat ideea că a încercat să păstreze echilibrul în Coaliţie: „Pentru că atunci când eşti premierul unei coaliţii, în primul rând eşti premierul României şi nu al unui partid sau altul. Şi toate deciziile care s-au luat până acum de către Guvernul României au avut acordul coaliţiei. Toate politicile care au fost susţinute sunt prinse în programul de guvernare şi nu există niciun fel de politică majoră care să fi fost susţinută într-o formă sau alta fără un astfel de acord”. 

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că pentru social-democraţi ar fi fost „mai simplu” să rămână în opoziţie, dar au preferat să intre la guvernare. „Asta nu înseamnă că deciziile din Coaliţie, din Guvern, din care şi PSD-ul face parte, au fost întotdeauna cele mai bune”, spune el. „Dacă continuăm doar de dragul unei stabilităţi care poate fi reinstaurată într-o perioadă foarte scurtă, s-ar putea să aduci mult mai mult damage întregului context”, argumentează liderul PSD. 

În 20 aprilie, social-democraţii vor decide dacă rămân sau nu în Coaliţie, declaraţiile de până acum ale mai multor lideri indicând că se merge spre ieşirea de la guvernare.

