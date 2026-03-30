Exclusiv Ilie Bolojan nu spune cât a încasat statul TVA din prețurile crescute ale motorinei: „Datele nu sunt colectate”. Unde s-ar duce banii

Ilie Bolojan a vorbit luni, în exclusivitate de Digi24, despre banii încasați din TVA în urma scumpirii carburanților. Premierul a spus că „tot ce s-a angajat suplimentar în luna martie este alocat pentru reducerea accizei la transportatori și pentru anularea accizei la agricultori”. În plus, Bolojan a subliniat faptul că „estimările de inflație probabil că vor fi ușor afectate de ceea ce se întâmplă nu în România doar, ci în toată lumea”.

Întrebat câți bani a încasat statul român în luna martie din aplicarea TVA-ului pe acest preț mărit la carburanți generat de războiul din Iran, Ilie Bolojan nu a lămurit subiectul și a spus că în acest moment datele nu sunt colectate.

„Raportările pe luna martie se vor face în a doua jumătate a lunii aprilie, și atunci Ministerul de Finanțe va vedea exact care este anvelopa. Cu siguranță însă, au fost încasări suplimentare datorită majorării de prețuri la taxa pe valoare adăugată, dar aceste încasări nu sunt la nivelul care se vehiculează dintr-o rațiune cât se poate de clar, contabilă. Una este TVA-ul, care se achită prin plata directă de către cetățean la stația de benzină, care nu mai este dedus într-un circuit economic, alta este TVA-ul, care se achită de către companii, care apoi intră în niște sisteme de deducere”, a spus Ilie Bolojan.

„Sigur că rămâne prin diferență un surplus și statului, dar v-am spus, tot ce s-a angajat suplimentar în luna martie este alocat pentru reducerea accizei la transportatori și pentru anularea accizei practic la agricultori, în așa fel încât aceste două sectoare esențiale pe care le are economia românească să fie susținute pentru a trece de această perioadă dificilă”, a subliniat premierul.

„Efectele colatorale a unor astfel de situații, că ne place, că nu ne place, au rezultate negative în zona de inflație. Orice creștere a prețurilor la combustibil cu 10% cu 20% inevitabil, impactează lanțuri diverse, pentru că orice se transportă se bazează pe combustibil și toate mărfurile se transportă, deci are un efect agregat ușor”, a adăugat Bolojan.

„Datorită faptului că aceste blocaje au creat probleme serioase și pe componenta de costuri pentru îngrășămintele pentru agricultură, unde materii prime care sunt folosite, cum este nafta, un derivat din țiței, a crescut foarte mult, avem o creștere a prețurilor la îngrășăminte de 20-30% care inevitabil, într-o formă indirectă, se vor muta în creșterea prețurilor la produsele în vară”, a precizat Bolojan.

„În toamnă, tot ce înseamnă ceea ce se însămânțează în această primăvară va avea niște prețuri ușor mai mari datorită creșterii prețurilor acestor imputuri pentru agricultură”, a subliniat premierul.

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
parlament
2
Cum ar vota românii dacă ar avea loc alegeri parlamentare: AUR, pe primul loc. Ce partide...
RAF Fairford, UK - 28 Mar 2026
3
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și...
No Kings protest in New York
4
Peste 8 milioane de oameni au protestat în SUA împotriva lui Donald Trump. Manifestații...
copil cu telefon mobil
5
Studiu: Copiii care petrec peste trei ore pe zi pe rețelele sociale sunt mai predispuși...
La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o! ”Dezgustător”
Digi Sport
La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o! ”Dezgustător”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
benzinarie motorina pompa carburanti
Bolojan, despre reducerea accizei la combustibili: În prima etapă ne concentrăm pe motorină, aici au fost creşterile cele mai mari
Ilie Bolojan.
Guvernul vrea înființarea unui fond de solidaritate la care să contribuie companiile petrolierie. Explicațiile lui Ilie Bolojan
EDITIE SPECIALA ORA 19 CF300326_03516
Ilie Bolojan, la Digi24: Acciza, tăiată doar la motorină, fond de solidaritate din profitul companiilor petroliere. Ce spune despre PSD
Carburanți
Nou scenariu privind reducerea prețului la pompă: Coaliția a discutat taxarea suplimentară a companiilor care fac supraprofit (surse)
ilie bolojan si comisarul european pentru transport si turism Apostolos Tzitzikostas
Comisarul european pentru transport şi turism, întâlnire cu Ilie Bolojan la Guvern. Prețurile la carburanți, printre temele de discuție
Recomandările redacţiei
donald trump
„Iranul este Waterloo-ul lui Trump”: realitatea distorsionată a...
Insula Kharg
Cum ar putea SUA să cucearească insula Kharg: scenariul unei invazii
alimentare la pompa
Ședința Coaliției: grup de lucru înființat pentru reducerea accizei...
Rescue teams deployed after strike hits Al Araby TV building in Tehran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 31. Trump amenință că va distruge...
Ultimele știri
Nicuşor Dan, discuţii cu Roxana Mînzatu, vicepreşedinte al CE, despre bugetul UE: Avem nevoie de finanţare cel puţin la nivelul actual
Germania nu va mai permite consumul de bere şi vin de către copiii de 14 ani, sub supravegherea părinţilor. Permisiunea data din 1952
Unul dintre cei mai bogați oligarhi ruși cere oamenilor să lucreze 12 ore pe zi, inclusiv sâmbăta pentru a salva economia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii vor avea parte de noroc până la finalul lunii aprilie 2026. Urmează cea mai bună perioadă din an...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de...
Fanatik.ro
Decizie istorică în Iran după războiul cu Donald Trump! Fostul fotbalist din SuperLiga este vizat
editiadedimineata.ro
Letonia acuză Rusia de desfășurarea unei campanii de dezinformare împotriva statelor baltice
Fanatik.ro
ANAF a scos la vânzare Lamborghini și Ferrari! Prețurile de start pentru ”vânătoarea” bolizilor de lux. Ce...
Adevărul
Autoritățile iraniene au închis un lanț de cafenele din cauza paharelor de carton considerate ofensatoare la...
Playtech
Pericolul ascuns din locuință: ce se întâmplă dacă vopsești peste mucegai
Digi FM
O femeie s-a prezentat la spital cu dureri de spate, iar doctorii i-au sugerat eutanasierea: „Nu voiam să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Schimbare neașteptată! Anunț înainte de Slovacia - România: ”Ne-am înțeles cu ei. UEFA a permis acest lucru”
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, optimistă înainte de Eurovision 2026: "România merită, după foarte mulţi ani, un...
Film Now
Primul blockbuster real al anului 2026. Încasări de peste 300 de milioane de dolari în doar două săptămâni
Adevarul
Avertismentul oncologilor privind gătitul la air fryer: o greșeala frecventă ar putea crește riscul de cancer
Newsweek
Bolojan începe revoluția sistemului de pensii. Ce categorii de români sunt afectate? Cine pierde 2.400 lei?
Digi FM
I-au căzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
Baoala „invizibilă” care poate ucide câinii în câteva ore. Veterinarii trag un semnal de alarmă
Film Now
Fiul ilegitim al lui Arnold, campion la culturism. Tatăl lui celebru l-a antrenat, după ce mulți ani n-au...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”