Ilie Bolojan a vorbit luni, în exclusivitate de Digi24, despre banii încasați din TVA în urma scumpirii carburanților. Premierul a spus că „tot ce s-a angajat suplimentar în luna martie este alocat pentru reducerea accizei la transportatori și pentru anularea accizei la agricultori”. În plus, Bolojan a subliniat faptul că „estimările de inflație probabil că vor fi ușor afectate de ceea ce se întâmplă nu în România doar, ci în toată lumea”.

Întrebat câți bani a încasat statul român în luna martie din aplicarea TVA-ului pe acest preț mărit la carburanți generat de războiul din Iran, Ilie Bolojan nu a lămurit subiectul și a spus că în acest moment datele nu sunt colectate.

„Raportările pe luna martie se vor face în a doua jumătate a lunii aprilie, și atunci Ministerul de Finanțe va vedea exact care este anvelopa. Cu siguranță însă, au fost încasări suplimentare datorită majorării de prețuri la taxa pe valoare adăugată, dar aceste încasări nu sunt la nivelul care se vehiculează dintr-o rațiune cât se poate de clar, contabilă. Una este TVA-ul, care se achită prin plata directă de către cetățean la stația de benzină, care nu mai este dedus într-un circuit economic, alta este TVA-ul, care se achită de către companii, care apoi intră în niște sisteme de deducere”, a spus Ilie Bolojan.

„Sigur că rămâne prin diferență un surplus și statului, dar v-am spus, tot ce s-a angajat suplimentar în luna martie este alocat pentru reducerea accizei la transportatori și pentru anularea accizei practic la agricultori, în așa fel încât aceste două sectoare esențiale pe care le are economia românească să fie susținute pentru a trece de această perioadă dificilă”, a subliniat premierul.

„Efectele colatorale a unor astfel de situații, că ne place, că nu ne place, au rezultate negative în zona de inflație. Orice creștere a prețurilor la combustibil cu 10% cu 20% inevitabil, impactează lanțuri diverse, pentru că orice se transportă se bazează pe combustibil și toate mărfurile se transportă, deci are un efect agregat ușor”, a adăugat Bolojan.

Estimările de inflație probabil că vor fi ușor afectate de ceea ce se întâmplă nu în România doar, ci în toată lumea. Asta pentru că efectele sunt peste tot.

„Datorită faptului că aceste blocaje au creat probleme serioase și pe componenta de costuri pentru îngrășămintele pentru agricultură, unde materii prime care sunt folosite, cum este nafta, un derivat din țiței, a crescut foarte mult, avem o creștere a prețurilor la îngrășăminte de 20-30% care inevitabil, într-o formă indirectă, se vor muta în creșterea prețurilor la produsele în vară”, a precizat Bolojan.

„În toamnă, tot ce înseamnă ceea ce se însămânțează în această primăvară va avea niște prețuri ușor mai mari datorită creșterii prețurilor acestor imputuri pentru agricultură”, a subliniat premierul.

Editor : Liviu Cojan