Ilie Bolojan: „Orice guvern care ignoră problemele structurale ale României nu are nicio şansă să redreseze ţara”

Preşedintele Partidului Național Liberal (PNL), Ilie Bolojan, a declarat vineri, în cadrul dezbaterii aniversare „PNL 151 de ani – Modernizare cu rădăcini”, că niciun guvern nu poate redresa economia şi crea condiţii pentru dezvoltare dacă nu ţine cont de problemele structurale ale României şi de percepţiile pe care cetăţenii le au despre clasa politică.

„Avem o percepţie din partea cetăţenilor ţării noastre care s-a format în aceşti ani, cu care putem să fim de acord sau să nu fim de acord, dar nu putem să nu ţinem cont, în acţiunea noastră politică, de aceste percepţii. Avem nişte date economice care pun un diagnostic la problemele noastre structurale pe care nu le poţi evita şi orice fel de guvernare ar fi, dacă nu ţine cont de aceste probleme destul de grave, structurale, nu are nicio şansă să îndrepte lucrurile şi să creeze condiţii pentru dezvoltare şi prosperitate”, a afirmat Bolojan, citat de News.ro. 

Liderul PNL a vorbit şi despre deciziile luate la nivel administrativ, arătând, în acest context, că şi partidul pe care îl conduce a contribuit la formarea percepţiilor pe care oamenii le au în ceea ce priveşte clasa politică.

