Ilie Bolojan: „Partidele din coaliție și președintele trebuie să fie partenerii premierului, altfel lucrurile nu funcționează”

Partidele din coaliție și președintele trebuie să fie partenerii premierului, a spus prim-ministrul Ilie Bolojan într-o conferință de presă. El a fost întrebat despre colaborarea cu Nicușor Dan și dacă șeful statului este un partener sau o frână pentru reforme.

„Partidele din coaliție și președintele trebuie să fie și sunt partenerii premierului, altfel lucrurile nu funcționează. Toate măsurile care sunt puse în practică sunt puse cu acordul partidelor”, a spus Bolojan.

„Nu există niciun fel de probemă. E un dialog normal, pe care cred că periodic trebuie să-l avem și l-am avut și până acum”, a mai spus premierul.

El a fost întrebat și în legătură cu propunerea lui Dan ca normele tranzitorii pentru pensiile magistraților să fie de 15 ani, nu de 10, așa cum se prevede în proiectul aprobat de guvern.

„Cred că fiecare om care ocupă funcție publică are puncte de vedere față de un proiect sau altul. El a avut un punct de vedere. Nu poți modifica un proiect după ce l-ai pus în consultare decât dacă vin amendamente. Pe componenta de magistrați nu am avut astfel de amendamente”, a spus Bolojan.

Premierul a fost solicitat să comenteze și o declarație a președintelui, care a spus că în momentul în care se lucrează sub presiune se fac greșeli.

„Când ai măsuri de amploare mare, este imposibil, cu o singură măsură, să găsești soluții. Pe parcurs se constantă unde sunt probleme, oricâte calcule ai face este imposibil să nu apară probleme. La toate măsurile puse în practică, unde vor apărea probleme, lucrurile vor fi corectate”, a spus el.

Editor : M.B.