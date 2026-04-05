Ilie Bolojan: Pentru România, NATO înseamnă astăzi siguranţă, stabilitate şi încredere. Este esenţial să rămână unit şi puternic

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj duminică, de Ziua NATO, că, pentru România, NATO înseamnă astăzi siguranţă, stabilitate şi încredere şi că, în contextul actual, marcat de multiple provocări de securitate, este esenţial ca NATO să rămână unit şi puternic.

„Astăzi marcăm 22 de ani de la aderarea României la Alianţa Nord-Atlantică, un moment care a consolidat decisiv securitatea şi parcursul nostru euroatlantic. Pentru România, NATO înseamnă astăzi siguranţă, stabilitate şi încredere. În acelaşi timp, apartenenţa la Alianţă vine cu responsabilităţi, pe care ni le asumăm constant, prin contribuţii concrete la securitatea colectivă şi printr-o prezenţă activă alături de aliaţi”, a transmis Ilie Bolojan.

„În contextul actual, marcat de multiple provocări de securitate, este esențial ca NATO să rămână unit și puternic. Solidaritatea dintre statele membre este cea care face diferența și garantează capacitatea noastră de a răspunde eficient oricăror riscuri.

România va continua să investească în apărare, să își modernizeze Armata și să își consolideze rolul de partener de încredere pe Flancul Estic, contribuind activ la securitatea euroatlantică”, a adăugat premierul.

Premierul a mulțumit tuturor celor care, prin munca și dedicarea lor, întăresc zi de zi rolul României în NATO.

„La mulți ani, România! La mulți ani, NATO!” a urat premierul în încheiere.

