Ilie Bolojan pleacă mâine în vizită oficială în Germania. Premierul va fi primit de cancelarul Friedrich Merz

Premierul Ilie Bolojan va face o vizită oficială în Germania, în perioada 27-28 ianuarie 2026, la invitația omologului său, cancelarul federal Friedrich Merz, anunță biroul de presă al guvernului. Germania este cel mai important partener comercial al României, schimburile comerciale bilaterale în 2024 fiind de circa 42 de miliarde de euro.

Premierul român va avea o întrevedere cu cancelarul Republicii Federale Germania, Friedrich Merz, alături de care va susține o conferiță comună de presă, potrivit sursei citate.

De asemenea, șeful executivului se va întâlni cu vicepreședintele Parlamentului Federal (Bundestag), Andrea Lindholz, cu liderul Grupului Parlamentar CDU, Jens Spahn, și cu președintele Fundației Konrad Adenauer, Annegret Kramp-Karrenbauer.

Cu o importantă componentă economică, agenda vizitei cuprinde întâlniri cu președintele Camerei Germane de Comerț și Industrie, Peter Adrian, și cu directorul general al Federației Industriilor din Germania, Tanja Gönner.

Totodată, premierul Ilie Bolojan va avea o întrevedere cu președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, Josef Schuster, în contextul marcării, la data de 27 ianuarie, a Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului și de eliberare a lagărului de concentrare Auschwitz-Birkenau.

Oficialul român va vizita Memorialul Evreilor Uciși în Europa și va avea o întrevedere cu directorul Fundației Memorialului Evreilor Uciși din Europa, Uwe Neumärker.

Întâlnire cu diaspora românească

De asemenea, șeful executivului se va întâlni, la Ambasada României în Germania, cu reprezentanți ai comunității românești.

Românii constituie a patra cea mai numeroasă comunitate de străini din Germania, cu aproximativ 910.000 de persoane, menționează comunicatul citat.

Peste 90.000 dintre aceștia au primit cetățenie germană. Lor li se adaugă cei aproximativ 500.000 etnici germani originari din România, bine integrați în Germania.

Vizita premierului se înscrie în cadrul relației excelente dintre România și Germania care, deși nu se întemeiază formal pe un Parteneriat Strategic propriu-zis, are caracter strategic și pune accent pe domenii de interes actuale și de perspectivă, precum cooperarea economică și comercială, afaceri europene și securitate.

Schimburi comerciale de 42 miliarde euro

Germania este cel mai important partener comercial al României, cu o pondere de peste 20% din totalul exporturilor românești, precum și principalul investitor în economia românească.

În 2024, schimburile comerciale bilaterale a fost de circa 42 miliarde euro, din care exporturi - 19 miliarde și importuri- 23 miliarde euro.

La finele anului 2024, Germania era principalul investitor străin în economia românească, menținându-și poziția dominantă. Firmele rezidente în Germania dețin în România investiții de peste 18,66 miliarde euro, reprezentând aproape 15% din soldul total al investițiilor străine directe.

Din delegația care îl va însoți pe premierul Ilie Bolojan vor face parte deputatul Ovidiu Ganț, viceprim-ministrul, ministrul apărării naționale, Radu Miruță, șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, secretarul de stat, în Cancelaria Prim-ministrului, Dragoș Hotea, și consilierul de stat în Cancelaria Prim-ministrului, Raul Gutin.

