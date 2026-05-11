Exclusiv Ilie Bolojan: PNL - USR - UDMR nu au probat că pot constitui o majoritate parlamentară. Ce a spus despre numele viitorului premier

Premierul Ilie Bolojan, la Digi24.

Ilie Bolojan consideră că PSD și AUR au dat dovadă că pot forma o majoritate parlamentară prin declanșarea moțiunii de cenzură. Mai mult, acesta a mai  susținut că desemnarea viitorului premier depinde atât de capacitatea sa de a construi o majoritate parlamentară, cât și de realitatea politică, adăugând că PNL - USR și UDMR „nu au probat că pot constitui în această situație o majoritate parlamentară”.

„Numele viitorului premier ține de capacitatea acestuia de a forma o majoritate în jurul noului Guvern, care se va forma, pe de o parte, pe de altă parte, ține de o realitate politică și, dacă discutăm, de exemplu, de realitatea politică în care ne găsim, constatăm că Partidul Social Democrat, prin moțiunea care a declanșat-o, împreună cu cei de la AUR, au dovedit că sunt în măsură să formeze o majoritate parlamentară, demolând Guvernul din care au făcut parte și fără să pună nimic în loc. În același timp, partidele care au rămas să asigure, practic, funcționarea Guvernului, e vorba de PNL, USR, UDMR, nu au probat că pot constitui în această situație o majoritate parlamentară. Deci este, într-o formă logică, responsabilitatea PSD să-și asume răspunderea de a forma o majoritate parlamentară și să vină cu soluțiile pentru a redresa lucrurile, soluții pe care nu le-au prezentat timp de 10 luni de zile”, a afirmat premierul interimar la Digi24.

Mai mult, Ilie Bolojan a punctat că este „foarte ușor să fugi de orice fel de răspundere când ești într-o guvernare, să nu-ți asumi nimic, deși ai fost la masa deciziilor, să demolezi fără să pui nimic în loc”.

„Cei care demolează au responsabilitatea să vină cu o soluție. Cel puțin până în momentul de față n-au venit și, dacă există o minimă urmă de bun-simț, ar trebui să vină cu o soluție și să spună care sunt variantele pentru ca România să fie guvernată în perioada următoare.

Dacă lucrurile trenează în această formulă, chiar dacă Guvernul lucrează de dimineață până seara, chiar dacă eu astăzi am avut ședințe toată ziua la Guvern, la Ministerul Energiei, la Sănătate, la Agricultură, încercând să vedem unde sunt problemele, ce putem debloca pe fonduri europene, dacă Guvernul nu lucrează cu toată forța, dacă toată mașinăria administrativă nu este pusă la lucru în această perioadă, ceea ce nu e ușor, pentru că mașinăria nu funcționează pe pilot automat, are nevoie de impulsuri, de presiune pur și simplu administrativă. Altfel se așteaptă să vadă cine vine ministru, cine se schimbă, dacă trebuie să ne asumăm răspunderea într-o problemă sau alta, dacă evităm o răspundere acum, pentru că am putea fi întrebați mâine de ce am luat o decizie într-un fel sau altul”.

Totodată, Bolojan a atras atenția că prelungirea crizei politice riscă să ducă la pierderea banilor europeni: „Deci când se vor pierde banii pentru că cu cât se lungește această situație riscul de a pierde bani europeni, sper să nu pierdem granturi, da, să nu accesăm niște împrumuturi mai ieftine spre finalul lunii august e mare. Deci, cu cât se complică aceste lucruri și veți vedea că, așa cum nimeni n-a răspuns în aceste luni, fugind total de răspundere, și atunci se vor căuta vinovați și nimeni nu va mai răspunde pentru pierderile pe care le va avea România”. 

„Un cocktail toxic”. Ilie Bolojan explică cele două mari greșeli PNL-PSD din trecut care nu mai trebuie repetate: Le-am valida din nou

Bolojan, despre un Executiv minoritar al PSD: PNL nu trebuie să susțină un astfel de Guvern. Nu te poți baza pe ei că fac ce trebuie

Răspunsul premierului interimar la paralela lui Sorin Grindeanu între simpatia pentru el și cea față de Călin Georgescu
Schimb de replici la distanță între Ilie Bolojan și Olguța Vasilescu: „Colegii mei știu ce să facă" vs „Din nou e ca la Radio Erevan"
Criza politică și riscul unei rupturi în PNL. Bolojan: „În acest moment, nu am astfel de semnale"
Mai vrea Ilie Bolojan să fie premier? Răspunsul președintelui PNL și care este adevărata problemă în viziunea sa
Disidența din PNL. Bolojan, despre contestatarii din partidul său: „Nu mă apuc să fac reproșuri în spațiul public"
Ilie Bolojan deschide ușa unui guvern minoritar: „Când PSD nu poate...
Armistițiul dintre SUA și Iran, „în stare critică". Donald Trump...
Moment tensionat la Nairobi. Emmanuel Macron a întrerupt o conferință...
Kelemen Hunor: PNL, USR, PSD s-au legat de câte un stâlp. Cum se vor...
