Ilie Bolojan preia ca interimar funcția de vicepremier după demisia lui Dragoş Anastasiu. Nicușor Dan a semnat decretul

Data publicării:
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Prim-ministrul Ilie Bolojan.

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, joi, un decret prin care premierul Ilie Bolojan preia ca interimar şi funcţia de vicepremier pe care a deţinut-o Dragoş Anastasiu.

Administraţia Prezidenţială a anunţat, joi, că preşedintele Nicuşor Dan a semnat mai multe decrete. Primul dintre acestea este „Decret privind desemnarea domnului Ilie-Gavril Bolojan, prim-ministru, ca viceprim-ministru interimar”.

Postul pe care îl preia ca interimar a rămas vacant după demisia lui Dragoş Anastasiu.

Fostul vicepremier a recunoscut că a dat, timp de opt ani, mită unei funcţionare ANAF.

Anastasiu şi-a anunţat demisia din funcţia de viceprim-ministru în 27 iulie, în urma scandalului legat de mita dată timp de opt ani unui funcţionar ANAF, care a şi fost condamnat, dar şi al contradicţiilor cu DNA legate de statutul său în dosar, Anastasiu susţinând că a fost martor, în timp ce DNA afirma că a fost martor denunţător.

„În acest moment, în acest climat, îmi este foarte clar că nu mai pot să ajut, fiindcă, indiferent ce aş spune şi aş face, va continua procesul de denigrare, bazat pe nişte fapte, dar dus la extrem. Ăsta este motivul pentru care, discutând cu premierul, i-am spus că aş face mai mult rău decât bine şi că este momentul să fac un pas în lateral, în spate, şi să demisionez”, a declarat Anastasiu, subliniind că nu este şpăgar, ci un om onest şi integru.

La acel moment, preşedintele Nicuşor Dan a apreciat că situaţia în care se afla Anastasiiu reprezintă „o mare problemnă”.

Premierul Ilie Bolojan a explicat ulterior că demisia lui Dragoş Anastasiu din Executiv a fost înregistrată luni, 28 iulie. 

