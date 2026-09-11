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Ilie Bolojan, primele reacții după anunțul INS privind inflația: „Riscăm să pierdem sacrificiile făcute până acum”

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Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă, vineri, după anunţul INS privind inflaţia, că rezultatele eforturilor făcute de întreaga societate încep să se vadă. „Misiunea esenţială a viitorului Guvern este să consolideze eforturile făcute până acum”, este de părere Bolojan.

„Rezultatele eforturilor făcute de întreaga societate încep să se vadă. INS a anunţat pentru luna august o rată anuală a inflaţiei de 6,2%, faţă de 8,2% în iulie şi 10,4% în iunie. Scăderea ar fi fost şi mai accentuată dacă preţurile carburanţilor nu s-ar fi aflat sub presiunea crizei externe, resimţită în întreaga lume. Pe măsură ce această presiune se va diminua, ne putem aştepta ca efectul ei asupra preţurilor la pompă să se reducă”, a scris, vineri, pe Facebook, premieurl interimar Ilie Bolojan.

Acesta a remintut că deficitul bugetar a scăzut consistent: „În primele şapte luni ale anului 2026 este cu 37% mai mic decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. În acelaşi timp, investiţiile publice au crescut cu 15 miliarde de lei”.

„Am spus că în a doua jumătate a anului redresarea va începe să producă rezultate cuantificabile. Aceste rezultate apar acum în datele economice. Ştiu însă că, pentru cei mai mulţi români, ele nu se simt încă suficient în viaţa de zi cu zi. Ştiu că această perioadă nu este deloc uşoară. Dar alternativa ar fi fost mult mai costisitoare. Dacă am fi continuat modelul deficitelor şi al împrumuturilor uriaşe, la dobânzi tot mai împovărătoare, România ar fi ajuns într-o situaţie imposibilă. Plătim astăzi factura acelor ani. Aproape jumătate din deficitul din acest an, circa 3% din PIB, reprezintă numai cheltuieli cu dobânzile. Sunt resurse cu care România ar fi putut construi, în fiecare an, o autostradă”, a mai transmis premierul interimar.

Acesta se referă şi la „principala reformă a mandatului acestui Guvern”: „Schimbarea unui model care devenise nesustenabil. Însănătoşirea finanţelor publice. Refacerea fundaţiei pe care România poate construi din nou creştere economică, investiţii şi prosperitate”.

Potrivit premierului interimar, „rezultatele încep să apară, dar drumul nu s-a încheiat”.

„Dacă această direcţie este abandonată, riscăm să pierdem sacrificiile făcute până acum şi să revenim la problemele de la care am pornit, într-o formă şi mai gravă. Misiunea esenţială a viitorului Guvern este să consolideze eforturile făcute până acum de societate şi să continue acest drum, astfel încât uriaşul potenţial al României să poată fi valorificat pe deplin”, a mai declarat Bolojan.

Rata anuală a inflaţiei în luna august 2026, comparativ cu luna august 2025, a fost 6,2%, în timp ce rata inflaţiei de la începutul anului (august 2026, comparativ cu decembrie 2025) a fost 4,6%, anunţă, vineri, INS.

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Editor : Sebastian Eduard

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