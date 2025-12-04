Premierul Ilie Bolojan a fost primit joi, 4 decembrie, cu onoruri militare în Austria. Șeful Executivului a ținut să-i mulțumească lui Christian Stocker pentru „primirea călduroasă”, subliniind că Austria este unul dintre principali investitori străini în România, iar firmele cu capital austriac din ţara noastră asigură peste 100.000 de locuri de muncă.

„Domnule cancelar federal Christian Stocker, vă mulțumesc pentru primirea călduroasă la Viena. Am avut discuții consistente și ele reflectă angajamentul atât al României, cât și al Austriei, de a da o nouă dinamică dialogului politico-diplomatic şi cooperării la nivelul celor două guverne”, a afirmat premierul.

Ilie Bolojan a punctat că un pilon important al relațiilor dintre România și Austria îl reprezintă colaborarea economică și sectorială: „Austria este unul dintre principali investitori străini în România. Firmele cu capital austriac din ţara noastră asigură peste 100.000 de locuri de muncă. Austria este un partener comercial important, volumul schimburilor comerciale bilaterale ridicându-se anul trecut la aproximativ 6 miliarde de euro”.

Bolojan a transmis că va lua parte „la un dejun de afaceri” alături de Christian Stocker și de reprezentanții mediului de afaceri din România și Austria: „Obiectivul nostru comun este de a identifica noi oportunităţi de investiţii şi cooperare”.

Premierul a mai spus că sectorul energetic este un domeniu esențial al cooperării economice, cu un rol important al companiilor austriece: „Am discutat cu domnul cancelar cum putem să îmbunătăţim interconectările în regiunea noastră, pentru a avea o piaţă europeană funcţională a energiei şi a găsi soluţii pentru a reduce preţurile ridicate cu care ne confruntăm, tocmai pentru ca această piaţă să funcţioneze mai bine. Este o chestiune importantă pentru România şi salut deschiderea cancelarului de a lucra împreună”.

Șeful Guvernului a mai precizat că a vorbit despre oportunitățile oferite de colaborarea în cadrul strategiei UE pentru regiunea Dunării, România și Austria fiind inițiatoarele acestei strategii: „Mă refer aici la implicarea în eforturile viitoare de reconstrucţie a Ucrainei, unde companiile noastre pot să lucreze împreună şi să folosească potenţianul dunărean. În cadrul discuţiilor de astăzi am exprimat omologului meu aprecierea pentru sprijinul acordat obiectivului României de aderare la OCDE, sprijin pe care contăm în continuare. Salut cooperarea în domeniile educaţiei, culturii, cercetării şi inovării. Avem o mobilitate sporită a studenţilor şi a cadrelor universitare şi rezultate foarte bune în sistemul dual austriac şi formare profesională. Avem deja parteneriate care pot fi extinse pentru a răspunde nevoilor pieţei muncii şi a reduce decalajele de competenţe”.

„În plan European, am abordat mai multe teme de actualitate. Am discutat despre situaţia de securitate din regiunea noastră a Mării Negre şi respectiv eforturile şi sprijinul nostru comun pentru a se ajunge la o pace justă în Ucraina. Este esenţial ca atât interesele Ucrainei cât şi ale Europei să fie luate în considerare, securitatea noastră fiind strâns legată. Împreună susţinem procesul de extindere al Uniunii şi este important să se facă paşi mai hotărâţi în această direcţie. Mă refer aici la deschiderea efectivă a negocierilor cu Republica Moldova şi la avansarea cu Ucraina şi Balcanii de Vest. Este o investiţie a noastră în securitatea şi prosperitatea regiunii noastre”, a afirmat Ilie Bolojan.

„Am lăsat la sfârşit un subiect important pentru mine, comunitatea românească din Austria, a doua cea mai mare comunitate de cetăţeni străind din această ţară. Românii din Austria reprezintă liantul relaţiilor noastre. Vom continua să lucrăm împreună pentru a pune în valoare potenţialul acestei comunităţi şi pentru a veni în întâmpinarea aşteptărilor lor. Am exprimat susţinerea pentru dezvoltarea diferitelor formate educaţionale, care să asigure accesul la învăţământ în limba maternă pentru noua generaţie de români din afara ţării şi am salutat sprijinul autorităţilor austriece”, a mai spus premierul.

