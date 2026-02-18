Live TV

Exclusiv Ilie Bolojan: „Proiectul care vizează cumulul pensie-salariu va fi adoptat zilele următoare”. Ce prevede legea

Data publicării:
bancnote de lei
Foto: Profimedia

Ilie Bolojan a spus la Digi24 că un proiect de lege privind cumulul pensie-salariu la stat va fi adoptat de Guvern „zilele următoare”. Premierul a afirmat că o persoană „după ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia și de pensie integral și de salariu, ci doar de 15% din valoarea pensiei”.

Întrebat în legătură cu o lege privind cumulul pensie-salariu la stat, Ilie Bolojan a spus că este pregătit un proiect, iar „zilele următoare” va fi adoptat de Guvern.

„După modelul care se aplică la magistrați, în condițiile în care, de exemplu, cu un magistrat lucrează în sistemul de magistratură, după ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia și de pensie integral și de salariu, ci doar de 15% din valoarea pensiei”, a declarat premierul.

„Dacă este valabil actualul sistem pentru magistrați, s-ar prezuma că ar trebui să fie valabil și pentru celelalte categorii. Și trebuie să discutăm din nou foarte deschis - în condițiile în care se constată că într-un minister, sau în orice autoritate centrală, de exemplu, există, în urma unui audit de personal, mai mulți oameni decât este necesar, mi se pare că din punct de vedere social, din punct de vedere al stabilității în instituție, este mult mai corect ca un om care are un venit stabil să nu mai cumuleze pensia cu salariul, și cel care nu are un alt venit, dar este un bun profesionist, să rămână în sistem și în felul acesta ar fi un lucru bun și din punct de vedere social, mult mai echitabil, în afară de analizele economice”, a subliniat Ilie Bolojan.

Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
