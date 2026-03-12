Ilie Bolojan răspunde atacurilor PSD: Dacă un partid din coaliție nu este mulțumit, poate să inițieze moțiuni de cenzură

Dacă sunt nemulțumiți de modul în care funcționează coaliția sau Guvernul, social-democrații pot să inițieze moțiuni de cenzură, a transmis premierul Ilie Bolojan, joi seară, după anunţul referitor la adoptarea bugetului pentru anul 2026.

Rugat să comenteze informația că PSD urmărește să îl schimbe de la conducerea Guvernului după adoptarea bugetului, premierul a precizat că orice partid nemulțumit de coaliție are are posibilitatea parlamentară să inițieze moțiuni de cenzură.

„Da, cred că de câteva luni de zile aveți acest tip de discuții. Am răspuns de nenumărate ori la acest tip de întrebări. Cea mai importantă miză pentru noi este să avem acest buget adoptat, un buget responsabil, un buget făcut în mod corect pentru România, pentru că este baza funcționării țării noastre și este un semnal pentru piețe, pentru companii, care va avea efecte economice importante. Acesta este cel mai important lucru. În condițiile în care un partid din coaliție nu este mulțumit de modul în care funcționează coaliția sau Guvernul, are posibilitatea parlamentară să inițieze moțiuni de cenzură, să facă ceea ce consideră de cuviință, să facă propuneri și, sigur, dacă vor apărea astfel de situații, sigur că putem discuta pe tema asta.

În orice caz, indiferent cine este premier și cine este în guvernare, trebuie să fim conștienți că stabilitatea politică, mai ales în astfel de vremuri, este un element important, pentru că ea concură la nivelul dobânzilor pe care le plătește România, la nivelul împrumuturilor pe care le face și deci are și efecte economice, nu doar strategii politice,” a declarat Ilie Bolojan.

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, că social-democrații vor hotărî duminică, în ședința de la partid, dacă vor vota bugetul sau vor depune amendamente și a adăugat că, în cazul în care ele vor fi depuse, nu vor fi negociate.

