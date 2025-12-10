Ilie Bolojan, reacție după amânarea deciziei pe pensiile magistraților: „Haideţi să vedem ce se va întâmpla pe 28 seara”

După ce CCR a amânat decizia pe pensiile magistraților, Ilie Bolojan s-a declarat încrezător că propunerea va fi validată. Premierul a precizat că, față de primul proiect privind pensiile magistraților, s-a extins perioada de tranziție, de la actuala vârstă de pensionare, care este acum în jurul a 48 de ani, la 65 de ani, de la 10 ani cât era inițial, la 15 ani.

„Asta înseamnă că în fiecare an, următoarea generaţie de magistraţi va mai lucra încă un an în curs, în aşa fel încât în 15 ani să ajungem la vârsta standard de pensionare”, a explicat el în cadrul unei emisiuni, conform News.ro.

Întrebat ce va face în cazul în care CCR respinge pentru a doua oară proiectul pe care Guvernul și-a asumat răspunderea, premierul a precizat: „Am încredere că, respectând toate prevederile constituţionale, propunerea va fi validată, pentru că este în bună regulă, din punctul meu de vedere. Nu iau în calcul astfel de ipoteze, pentru că proiectul respectă prevederile constituţionale, dar haideţi să vedem ce se va întâmpla pe 28 seara”.

„Întotdeauna, deciziile dificile nu se iau foarte uşor. Nu cunosc care este conţinutul dezbaterilor de la Curtea Constituţională, ştiu ce înseamnă dezbateri în interiorul coaliţiei de guvernare, cu patru partide în coaliţie, plus grupul minorităţilor, nu este uşor să ajungi la puncte de vedere comune, mai ales în subiecte care, dacă sunt puse în practică, în mod clar generează nemulţumiri, nu sună bine, nu dai veşti bune, şi de aceea acest tip de decizii nu se iau foarte uşor. Deci, nu văd neapărat o strategie de amânare, ci pur şi simplu un element obiectiv legat de luarea unor decizii dificile, care înseamnă forţă de a-ţi asuma deciziile, înseamnă coerenţă în gândire şi perseverenţă în acţiune. Şi nu e totdeauna uşor să îndeplineşti aceste condiţii”, a subiniat Bolojan.

Conform spuselor sale, „orice calcul pe care îl face o forţă politică, că un anumit tip de propunere i-ar prejudicia imaginea, i-ar crea probleme în relaţiile cu propriul electorat, duce la amânări, duce la rezistenţă şi duce la alte abordări”.

„Eu cred însă că aici, toţi cei care suntem pe poziţii, ştim ce înseamnă astăzi situaţia României, ştim ce responsabilitate avem, şi în afară de dificultatea de a lua decizii, cu toate amânările, la un moment dat, trebuie să ne asumăm răspunderea pentru anumite decizii”.

Curtea Constituțională a amânat pentru 28 decembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiției în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților și condițiile de pensionare ale acestora.

Judecătorii ÎCCJ susțin că legea „discriminează magistrații față de alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu, încalcă brutal independența justiției, elimină de facto pensia de serviciu pentru magistrați”.

Editor : A.M.G.