Președintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis joi, 17 septembrie, că desemnarea lui Siegfried Mureșan în poziția de premier oferă României șansa de a continua pe „calea corectă: cu o guvernare reformistă, responsabilă și ferm proeuropeană”. Acesta l-a descris pe Mureșan drept „un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României și cu o solidă anvergură europeană”.

„Prin propunerea ca Siegfried Muresan să fie premierul României, țara noastră are șansa de a continua pe calea corectă: cu o guvernare reformistă, responsabilă și ferm proeuropeană. Siegfried Mureșan este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României și cu o solidă anvergură europeană”, a scris premierul interimar pe Facebook.

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De asemenea, Ilie Bolojan a declarat că România are nevoie urgent de un Executiv, iar PNL, alături de USR și UDMR, va demara discuțiile politice pentru constituirea unei majorități și pentru formarea noului Guvern.

„Mă bucur că președintele Nicușor Dan și-a asumat această direcție prin desemnarea sa. Am convingerea că premierul desemnat, Siegfried Mureșan, va propune Parlamentului o echipă puternică și un program de guvernare capabil să răspundă provocărilor perioadei următoare și așteptărilor privind reformarea și modernizarea României. România are nevoie urgent de un guvern. Alături de partenerii noștri din USR și UDMR, vom începe imediat discuțiile politice pentru constituirea unei majorități și pentru formarea, cât mai rapidă, a noului guvern. Având în vedere configurația politică actuală, misiunea nu este una ușoară. Am încredere în echipa care se va forma și în capacitatea guvernului Mureșan de a răspunde așteptărilor românilor”, a mai transmis el.

Președintele Nicușor Dan a anunțat astăzi, 17 septembrie, că a ales să desemneze pentru funcția de premier persoana „care are cele mai multe voturi exprimate astăzi de partide la consultări”.

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Editor : A.M.G.