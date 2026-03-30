Exclusiv Ilie Bolojan, reacție la cererea de chemare în instanță a ICCJ: Nu Guvernul a definitivat proiectul final de buget, ci Parlamentul

Înalta Curte de Casație și Justiție. Foto: ÎCCJ

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la Digi24, legat de cererea de chemare în judecată prin care ÎCCJ reclamă refuzul Guvernului de a include în bugetul instanței supreme fondurile necesare pentru plata unor salarii restante obținute de judecători în instanțe, că „nu Guvernul este responsabil pentru această situație”. „Nu Guvernul a definitivat proiectul final de buget, ci Parlamentul”, a subliniat șeful Executivului. 

„Guvernul a promovat un buget, acesta a fost amendat în Parlament și, indiferent de sentința care va fi dată...poate va fi dată ca și sentințele în zona de salarizare a magistraților, ea practic nu poate fi pusă în aplicare, că nu Guvernul a definitivat proiectul final de buget, ci Parlamentul României. Gândiți-vă că primești o sentință, mai propui un proiect de lege și din nou în Parlament se modifică. O atenție mai mare ar fi fost binevenită când declanșezi o astfel de acțiune. Nu Guvernul este responsabil pentru această situație. 

E o problemă de suportabilitate bugetară și socială ca atunci când nu ai bani suficienți și trebuie achitate niște sume care vin istoric din spate. România este într-o situație de criză. Personal, din punct de vedere moral, când ai astfel de situații, ai dreptul moral să te gândești la anumite eșalonări”, a afirmat Ilie Bolojan.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a publicat, luni, cererea de chemare în judecată prin care reclamă refuzul Guvernului de a include în bugetul instanței supreme fondurile necesare pentru plata unor salarii restante obținute de judecători în instanțe. Instanța supremă mai cere Curții de Apel aplice „persoanelor responsabile”, adică prim-ministrului și ministrului de Finanțe, o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere. 

La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o! ”Dezgustător”
Digi Sport
La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o! ”Dezgustător”
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii vor avea parte de noroc până la finalul lunii aprilie 2026. Urmează cea mai bună perioadă din an...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de...
Fanatik.ro
Scandal la ANAF București: directoare acuzată de DNA de luare de mită. Ce avere a strâns Tatiana Popovici...
editiadedimineata.ro
Letonia acuză Rusia de desfășurarea unei campanii de dezinformare împotriva statelor baltice
Fanatik.ro
„O să-l vedeți director tehnic la o echipă!”. Ce va face Mircea Lucescu după retragerea de la echipa națională
Adevărul
Autoritățile iraniene au închis un lanț de cafenele din cauza paharelor de carton considerate ofensatoare la...
Playtech
Cât plăteşti în plus la un credit imobiliar: cât te costă, de fapt, apartamentul cumpărat în rate
Digi FM
O femeie s-a prezentat la spital cu dureri de spate, iar doctorii i-au sugerat eutanasierea: „Nu voiam să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Schimbare neașteptată! Anunț înainte de Slovacia - România: ”Ne-am înțeles cu ei. UEFA a permis acest lucru”
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, optimistă înainte de Eurovision 2026: "România merită, după foarte mulţi ani, un...
Film Now
Primul blockbuster real al anului 2026. Încasări de peste 300 de milioane de dolari în doar două săptămâni
Adevarul
Avertismentul oncologilor privind gătitul la air fryer: o greșeala frecventă ar putea crește riscul de cancer
Newsweek
Bolojan începe revoluția sistemului de pensii. Ce categorii de români sunt afectate? Cine pierde 2.400 lei?
Digi FM
I-au căzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
Baoala „invizibilă” care poate ucide câinii în câteva ore. Veterinarii trag un semnal de alarmă
Film Now
Fiul ilegitim al lui Arnold, campion la culturism. Tatăl lui celebru l-a antrenat, după ce mulți ani n-au...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”