Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la Digi24, legat de cererea de chemare în judecată prin care ÎCCJ reclamă refuzul Guvernului de a include în bugetul instanței supreme fondurile necesare pentru plata unor salarii restante obținute de judecători în instanțe, că „nu Guvernul este responsabil pentru această situație”. „Nu Guvernul a definitivat proiectul final de buget, ci Parlamentul”, a subliniat șeful Executivului.

„Guvernul a promovat un buget, acesta a fost amendat în Parlament și, indiferent de sentința care va fi dată...poate va fi dată ca și sentințele în zona de salarizare a magistraților, ea practic nu poate fi pusă în aplicare, că nu Guvernul a definitivat proiectul final de buget, ci Parlamentul României. Gândiți-vă că primești o sentință, mai propui un proiect de lege și din nou în Parlament se modifică. O atenție mai mare ar fi fost binevenită când declanșezi o astfel de acțiune. Nu Guvernul este responsabil pentru această situație.

E o problemă de suportabilitate bugetară și socială ca atunci când nu ai bani suficienți și trebuie achitate niște sume care vin istoric din spate. România este într-o situație de criză. Personal, din punct de vedere moral, când ai astfel de situații, ai dreptul moral să te gândești la anumite eșalonări”, a afirmat Ilie Bolojan.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a publicat, luni, cererea de chemare în judecată prin care reclamă refuzul Guvernului de a include în bugetul instanței supreme fondurile necesare pentru plata unor salarii restante obținute de judecători în instanțe. Instanța supremă mai cere Curții de Apel aplice „persoanelor responsabile”, adică prim-ministrului și ministrului de Finanțe, o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere.

