După ce CSM a dat aviz negativ pe proiectul privind pensiile magistraților, Ilie Bolojan a afirmat joi seară, la Digi24, că „o pensionare la 48, 50 de ani și o pensie cât ultimul salariu nu este în regulă din niciun punct de vedere”, precizând că unele lucruri nu depind de Executiv. Premierul a precizat că este necesară o intervenție și în cazul celorlalte pensii speciale.

„Cu cât avizul venea mai repede, cu atât am fi putut adopta noul proiectul mai repede. În parcurgerea unor proceduri, inclusiv cea legată de respectarea acestui jalon, de pensiile magistraților, sunt lucruri care depind de Guvern, dar sunt lucruri care nu depind de Guvern sau de un ministru sau de premier. Gândiți-vă că o măsură poate fi contestată, depinzi de instanța de judecată, depinzi de Curtea Constituțională în acest caz, depinzi de interpretări, depinzi de termene care se dau, un prim termen, un al doilea termen, o amânare și așa mai departe.

Deci sunt două aspecte aici: aspectul de timp, care este o realitate, pentru că de respectarea unor date, de timp, depind banii europeni care ne sunt reținuți și avem o sumă destul de importantă care este reținută din cererea de plată mai veche.

Este vorba de peste 800 de milioane de euro, care e o sumă destul de mare. Avem niște termene până la sfârșitul acestei luni pe care trebuie să le respectăm, inclusiv pe companii, pe guvernanță corporativă și așa mai departe, inclusiv pe componenta de pensii de magistrați. Deci asta este o problemă, să spunem, de formă și apoi este problema de fond care trebuie rezolvată și partea de corectare a acestor acumulări negative. Oricum le-am spune, o pensionare la 48, 50 de ani și o pensie cât ultimul salariu nu este în regulă din niciun punct de vedere. Și această măsură trebuia pusă în practică. Dar, așa cum vedeți, punerea în practică nu depinde exclusiv de către Guvern sau de o anumită persoană”.

Întrebat dacă măsuri vor fi luate și în cazul celorlalte pensii speciale, premierul a declarat: „Pentru a avea un buget de stat care să rezolve problemele sistemului de educație, de sănătate, deci să ai suficienți bani, nu poți încasa bani la bugetul de stat decât de la cei care lucrează în România. Din punctul ăsta de vedere, pentru a avea bugete mai mari, pentru a avea o economie mai puternică, care oferă mai multe oportunități, trebuie să o punem pe baze mai sănătoase. Unul din elementele pe care nu le putem evita este să avem mai mulți oameni în economia reală. Prin urmare, noi suntem în situația în care, alături de Italia, suntem pe ultimele locuri în Uniunea Europeană ca număr de populație activă implicată în economie. Gândiți-vă și am mai spus că între 55 și 64 de ani, care este o vârstă totuși de maturitate profesională, doar 53% din populația României lucrează într-o anumită formă”.

Premierul a mai precizat că anual ies tot mai mulți oameni la pensie, iar aceștia nu sunt înlocuiți de generațiile care vin din urmă.

„Generația noastră, generația mea, care ar ieși la pensie peste 9 - 10 ani, este o generație mare, 450.000- 500.000 de oameni, care sunt înlocuiți doar jumătate. Prin urmare, dacă nu luăm măsuri pentru ca toate posibilitățile de pensionare anticipată care nu sunt justificate de o greutate foarte mare, lucru în mediu foarte toxic sau situații în care efectiv condiția fizică este o condiție de bază pentru a putea lucra, atunci nu vom repara aceste lucruri și eu cred și sper că acest proiect de lege va trece de testul constituțional.

Deci, pensionarea magistraților se va face la o vârstă normală, adică la 65 de ani, iar pensia va fi una rezonabilă, maxim 70% din ultimul salariu. Iar această regulă trebuie extinsă și la celelalte categorii. Sigur, ținând cont de un specific”.

Ilie Bolojan a dat exemplul unui jandarm: „Una este să ai un jandarm în pază la o instituție unde, așa cum vedem în foarte multe locuri, oamenii care sunt în pază sunt la 60-65 de ani și nu se întâmplă nimic, și alta este să ai un jandarm în intervenție, în brigada de intervenție, care trebuie să poarte pe el ținuta de apărare, și în același timp este înjurat, se dă în el cu pietre din caldarâm și așa mai departe.

Acolo e nevoie de o formulă de pensionare accelerată. Nu mai putem să vedem această situație fără să intervenim, și, din punctul meu de vedere, indiferent cine este în guvernare, trebuie să intervină și la celelalte categorii care au sistemele de pensionare.

Să existe diferențieri, în funcție de dificultate, și apoi, astăzi, la multe categorii avem o pensionare care înseamnă 65%, de exemplu, din brut, care se duce aproape de 100%, și aici este nevoie de o corectare a plafonului maxim. (..) Cu cât se fac aceste lucruri mai repede, cu atât efectele se văd în anii următori.

Una este să te pensionezi la 50 de ani, alta este să te pensionezi la 65 de ani. Gândiți-vă că, în acești ani, generațiile care ar trebui să te înlocuiască se angajează în economia reală, se duc în zone productive direct, și, în felul acesta, economia este pusă pe o bază mai bună. Avem mai mulți contributori în economie, avem mai multe șanse pentru oameni și avem mai multe venituri la bugetul de stat”.

