Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat joi că reducerile de cheltuieli din aparatul public central sunt foarte importante şi a dat ca exemplu Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), care are între 400 şi 500 de oameni la nivel de România iar în fiecare judeţ, în prezent, există între 8 şi 10 angajaţi.

„Reducerea numărului de parlamentari nu ne rezolvă deficitele, dar este un semnal că şi cei care sunt la nivelele înalte participă la acest efort pe care trebuie să-l facă România. Şi ne propunem, aşa cum am spus, ca în zilele următoare să venim cu acest proiect de lege, pe care atunci când a fost în Coaliţie nu l-am putut propune, pentru că nu a fost un acord pentru el. Astăzi nu mai avem niciun fel de construcție. E adevărat că avem tot același procent de oameni, dar consider că este o obligație față de oamenii care ne-au votat să vadă că ne asumăm un astfel de proiect.

De asemenea, reducerile de cheltuieli din aparatul public central sunt foarte importante. Avem Autoritatea Electorală Permanentă, care are între 400 şi 500 de oameni la nivel de România, şi în fiecare judeţ, astăzi, avem probabil între 8 şi 10 angajaţi. Vă rog să vă gândiţi ce au făcut în ultimii doi ani de zile, pentru că nu am avut alegeri, iar alegerile sunt organizate de prefecturi, de statistică, şi dacă rămâne un singur angajat în fiecare judeţ, nu într-un sediu separat, ci într-un birou al instituţiei prefectului, am putea să reducem sute de oameni, fără să se întâmple absolut nimic”, a spus Ilie Bolojan la Suceava.

Liderul PNL a menţionat că auditarea de personal trebuie făcută la fiecare instituţie, „dar miniştrii nu au făcut acest lucru”.

„Gândiţi-vă ce reduceri se pot face în zona Ministerului Muncii, a instituţiilor celorlalte, dar să sperăm că vom înţelege acest lucru, că fără aceste reduceri, sumele enorme pe care le plăteşte România, sub formă de dobânzi, vor creşte în anii următori şi nu facem decât să creăm nişte aşteptări românilor, care nu pot fi onorate, dacă nu vom face şi restructurarea cheltuielilor statului şi de asemenea punerea pe baze sănătoase a economiei româneşti”, a completat Ilie Bolojan.

Editor : A.C.