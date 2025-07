Ilie Bolojan a venit cu un răspuns, în direct la Digi24, la criticile lui Paul Stănescu, secretarul general al PSD, față de măsurile fiscale. Prim-ministrul a declarat că România are nevoie de oameni care își asumă răspunderea pentru deciziile pe care trebuie să le ia și că e nepotrivit „să stai pe margine și să spui cum ar trebui făcut”, în contextul în care diferența dintre veniturile și cheltuielile statului este imensă.

Întrebat dacă PSD face un joc politic, având în vedere declarațiile lui Paul Stănescu, care a spus, într-o postare pe Facebook, că măsurile propuse de partid „nu pot fi date la o parte” și că formațiunea are „cea mai mare pondere în Parlament”, Ilie Bolojan a răspuns că social-democrații trebuie întrebați în legătură cu această chestiune.

„Cred că România, în această perioadă, are nevoie de o stabilitate politică, are nevoie de oameni care își asumă răspunderea pentru deciziile pe care trebuie să le ia. Iar asumarea acestei răspunderi, pe care cel puțin eu am făcut-o, a fost generată de faptul că n-a fost niciun entuziasm ca cineva să și-o asume... și, deci, nu văd niciun fel de problemă ca dacă sunt soluții care nu deranjează pe nimeni, dar corectează aceste deficite generale, să se găsească alte formule, să fie puse în practică, dar nu există soluții magice și foarte ușor”.

Prim-ministrul a atras atenția, în același context, că „să stai pe margine și să spui cum ar trebui făcut, ce bine ar trebui făcut în condițiile în care țara nu mai are aceste resurse.... și orice s-ar spune, ne-am întins mult mai mult decât ne-am putut permite și gândiți-vă că doar diferența dintre veniturile statului și cheltuielile pe care le facem este de 30 de miliarde de euro în fiecare an în plus, bani pe care România îi împrumută și dacă ar fi să ne gândim deci la costurile vieții pentru o familie, ar însemna că în fiecare lună am cheltuit cu 32 lei mai mult decât 100 lei pe care îi câștigam din salariile noastre. Nicio familie nu poate să o ducă mult timp în formula asta”, a conchis premierul.

Paul Stănescu a criticat faptul că propunerile PSD au fost ignorate

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, s-a plâns de faptul că propunerile partidului pentru pachetul de măsuri fiscale au fost ignorate, la câteva ore după ce președintele interimar al formațiunii, Sorin Grindeanu, a cerut ca în coaliție să se țină cont de solicitările social-democraților.

„Angajamentul PSD, care nu este unul conjunctural, de azi sau de ieri, ci dintotdeauna, este să fim un partid apropiat de oameni. Mereu am reprezentat interesele celor mai vulnerabile categorii sociale și indiferent de contextul în care a fost România, noi ne-am ținut de acest angajament. Dar iată că, odată cu asumarea pachetului de măsuri de ieri, am fost puși în situația de a nu ne putea ține de această promisiune”, arată Stănescu, într-o postare pe pagina de Facebook a PSD.

„A fost și supărător și apăsător pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare coleg social-democrat, că propunerile PSD au fost ignorate. Am fost prezenți, am venit cu soluții. Suntem angajați, împreună cu partidele din Coaliție, să corectăm deficitul. Dar, cu tot respectul, nu călcând în picioare pe cei care o duc greu și care o vor duce și mai greu. Nu acesta este scopul nostru principal”, a continuat Stănescu. El adaugă că PSD „nu poate fi ignorat”. „Măsurile propuse de noi nu pot fi date la o parte. Avem, totuși, cea mai mare pondere în Parlament și nu putem fi tratați ca o prezență decorativă într-un moment cheie pentru țară. Având în vedere această stare de fapt, împreună cu toți colegii trebuie să ne punem, în mod legitim, o întrebare: rolul PSD este de a guverna sau de a face figurație doar pentru a asigura stabilitatea guvernamentală?”, a continuat el. „Chiar dacă suntem într-un moment dificil pentru noi ca partid, ne mulțumim cu un loc la masă, dar fără cuvânt? Mergem înainte indiferent de costuri sau adoptăm o poziție care contează și pentru noi și pentru românii pe care îi reprezentăm? Cred că este timpul ca împreună cu toți colegii să decidem în partid ce-i de făcut. Avem nevoie, în aceste momente dificile, de unitate, curaj și mai ales de adevăr între noi. Dacă vrem să recâștigăm încrederea oamenilor trebuie să începem cu o discuție sinceră despre direcția partidului”, a mai spus Stănescu.

Postarea vine la câteva ore după ce președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, a spus că în coaliție nu s-a ținut cont de propunerile PSD.

Editor : Ș.R.