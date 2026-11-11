„Ca să fie lucrurile cât se poate de clare”. Ilie Bolojan spune că nu i-a cerut lui Nicușor Dan să negocieze cu PSD pentru el

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat miercuri că nu i-a cerut preşedintelui să negocieze pentru el ceva politic cu PSD. Reacţia liderului PNL vine după ce preşedintele Nicuşor Dan a declarat în urmă cu o zi, într-o conferinţă de presă, că au fost persoane care, având diverse probleme de guvernare, au venit la el să-i spună: „n-ai putea să vorbeşti tu cu PSD-ul, că noi nu putem?”.

„Nu i-am cerut preşedintelui să negocieze pentru mine ceva politic cu PSD, ca să fie lucrurile cât se poate de clare. Toate discuţiile instituţionale pe care le-am avut, în permanenţă au ţinut cont de problemele României, aspecte care ţin de politicile comune pe care Preşedinţia şi Guvernul le au de gestionat, apărare, politică externă, sau de aspecte foarte importante care ţin de PNRR, de absorbţie, de jaloane unde sumele foarte mari care au fost la bătaie legate de ultimele jaloane, dacă nu ar fi fost trecută legislaţia prin Parlament, ar fi însemnat că pe lângă cele 770 de milioane pe care le-am pierdut din vina PSD, pentru că n-a votat legea salarizării unitare, să pierdem şi alte sute de milioane acestea, au fost discuţiile la nivel institutional. Dacă altcineva a cerut altceva n-am de unde să ştiu”, a declarat Ilie Bolojan miercuri.

El a mai spus că „politica nu înseamnă doar aritmetica politică, ci înseamnă principii, înseamnă consecvenţă, înseamnă respectarea angajamentelor pe care ţi le-ai luat în faţa electoratului”.

„Problema nu este ceea ce s-a întâmplat în toamnă cu aritmetica parlamentară, problema de bază a fost că demiterea guvernului şi spargerea coaliţiei s-a bazat pe o trădare, iar trădarea nu poate să fie un fundament pe care poţi să construieşti ceva serios. E doar o problemă de timp până lucrurile se surpă. Voi căuta în permanenţă, cât timp voi fi în spaţiul public, să respect principiile care ţin de consecvenţă, de respectarea angajamentelor pe care ni le-am luat în faţa cetăţenilor, de respectarea înţelegerilor politice, pentru că, fără asta, e greu de presupus că vom putea recâştiga - lumea politică - în anii următori, încrederea cetăţenilor”, a mai spus Bolojan, potrivit News.ro.

Nicușor Dan: „Păi, sau una, sau alta”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marți că este „o iluzie” că PNL şi USR, în configuraţia politică actuală, ar putea să guverneze fără un dialog cu PSD, el arătând că, pentru a guverna o ţară, trebuie să ai 50% şi niciun preşedinte din nicio ţară democratică nu poate să suplinească diferenţa între 30% şi 50%.

El a afirmat că „a văzut mulţi oameni la televizor, într-o echipă politică, într-o cheie cumva eroică: că noi ne luptăm cu PSD-ul, guvernăm în acelaşi timp, ne luptăm şi cu sistemul, ne luptăm şi cu preşedintele care susţine şi PSD-ul şi susţine sistemul”.

„Și vreau să mai spun, legat de această chestiune, un singur lucru, într-un registru cumva personal: am văzut mulți oameni la televizor, într-o echipă politică, într-o cheie cumva eroică, noi ne luptăm cu PSD-ul, guvernăm în același timp, ne luptăm și cu sistemul, ne luptăm și cu președintele care susține și PSD-ul... Până aici, dacă nu ar fi fost alții, în același timp, care, având diverse probleme de guvernare, să nu vină tot la președinte să îți spună: nu ai putea să vorbești tu cu PSD-ul, că noi nu putem. Păi, sau una, sau alta. Bineînțeles că am vorbit cu PSD-ul, da? Sau una, sau alta. Dacă vrem să avem o minimă decență”, a mai spus Nicușor Dan.

Editor : B.P.