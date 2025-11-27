Premierul Ilie Bolojan a declarat, în direct la Digi24, că România are printre cele mai mici venituri ale bugetului de stat din UE. „Pentru că ne-am împrumutat excesiv, plătim dobanzi mult mai mari decât alte țări care sunt în situația noastră. Trebuie să le scădem cu 2 sau 3%, dar asta se va întâmpla anul viitor. Nu e un stres dacă ne menținem disciplina fiscală”, a precizat prim-ministrul. „Așa cum se vede din dobânzile pe care le achită România, aceste dobânzi au scăzut față de prima jumătate a anului” a precizat Bolojan, ca replică la acuzațiile primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, potrivit căruia deficitul ar fi „speriat instituțiile internaționale”, generând creșterea dobânzilor la care se împrumută România.

Problema fiecărei țări este că trebuie să-și poată finanța deficitul - unul consistent în cazul României, a declarat premierul Ilie Bolojan.

„Pentru că ne-am împrumutat accelerat, suntem în situația în care plătim dobânzi mult mai mari decât plătesc țările care sunt în situația noastră. Iar atunci trebuie să ca să scădem aceste dobânzi - să nu ne mai împrumutăm atât și să scădem nivelul lor. Și pe această componentă, cu 1% s-au redus - cu un punct procentual -dobânzile pe care le plătea România la începutul anului. Dar trebuie să scădem nu cu 1%, ci cu 2%, cu 3% - iar asta se va întâmpla anul viitor, dacă anul acesta ne respectăm ținta de deficit de 8,4%, o țintă asumată de Guvern. (...) Nu e un stres atât timp cât menținem disciplina fiscală, iar această rectificare de buget este gândită în așa fel încât să respectăm această țintă”, a spus prim-ministrul.

Ilie Bolojan respinge acuzația primarului Craiovei, Olguța Vasilescu potrivit căruia deficitul ar fi „speriat instituțiile internaționale”, generând creșterea dobânzilor la care se împrumută țara.

„Așa cum se vede din dobânzile pe care le achită România, aceste dobânzi au scăzut față de prima jumătate a anului. Deci, dimpotrivă. Există două abordări. Să le dai oamenilor doar vești bune care nu se fundamentează doar pe realitate, ceea ce eu am evitat să fac, sau să le spui adevărul. Și uneori sigur că adevărul nu sună bine. După ce ani de zile am făcut promisiuni care nu au fost realizate, ne-am luat angajamente care nu au fost respectate, în momentul în care le spui verde în față s-ar putea să le creezi o senzație de disconfort. Dar mie mi se pare că un om care este pe funcție primul lucru pe care trebuie să-l facă este să spună oamenilor datele corecte și apoi să ia măsuri pentru că această perioadă dificilă, suntem în această zonă, să fie cât mai scurtă”, a spus Bolojan.

Primarul Craiovei a declarat recent că modul în care premierul Ilie Bolojan a vorbit despre deficit ar fi afectat în mod negativ percepția instituțiilor financiare internaționale, determinând creșterea dobânzilor. Lia Olguța Vasilescu susține că, dimpotrivă, economia României ar fi fost într-o situație stabilă.

