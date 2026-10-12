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Ilie Bolojan respinge îndemnul PSD ca PNL să intre la guvernare. Ce spune despre susținerea Cabinetului Luca Niculescu

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Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat, luni seară, pe Facebook, că liberalii nu vor guverna din nou împreună cu PSD, „pentru că refuză să-i mintă pe români cu soluții care nu au cum să funcționeze”. 

„De la moțiunea de cenzură, PSD îmi cere să plec imediat din funcție, deși nu a oferit o soluție pentru a prelua guvernarea, de care, în mod evident, se teme. Acum îmi cere să guvernez. Asta fac. Cu atribuții limitate, acest guvern ține România pe linia de plutire. 

Dar țara are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, iar pentru asta: 

  1. PNL este dispus să asigure învestirea unui guvern, chiar dacă nu face parte din el. I-am prezentat domnului Luca Niculescu acest lucru și condițiile noastre de bun-simț.

În situația unui guvern tehnocrat, considerăm fezabil un acord al premierului cu fiecare dintre partide, prin care acestea să își asume susținerea unor obiective pe o anumită durată, inclusiv adoptarea bugetului pe anul viitor. 

  1. PNL nu va ataca niciodată soluții corecte pentru țară și nu va încălca un acord asumat.

Nu avem nicio șansă să recâștigăm încrederea românilor dacă nu ne respectăm unii pe alții și nu suntem responsabili. 

Noi nu suntem PSD. Noi nu considerăm că a guverna pentru țară înseamnă să fii „fraier” sau să cazi într-o capcană. 

  1. PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD, pentru că refuză să-i mintă pe români cu soluții care nu au cum să funcționeze.

Cine s-ar mai asocia cu cei care au dovedit în repetate rânduri că nu respectă angajamentele, fug de răspundere și provoacă crize? 

PSD critică direcția prin care acest guvern a stabilizat țara, dar le cere celor pe care îi atacă fără încetare să rămână la guvernare. 

Direcția noastră înseamnă că am încheiat PNRR-ul, am trecut cu bine de toate evaluările agențiilor de rating, ne-am asumat responsabilitatea, am spus adevărul, am respectat angajamentele și ducem România înainte. 

PSD invocă grija pentru oameni, dar, în același timp, recunoaște că nu preia guvernarea „ca să nu se vulnerabilizeze”, arată mesajul lui Ilie Bolojan.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu renunță la condiția sa de a accepta să conducă un guvern doar dacă din acesta vor face parte și PNL, și UDMR. El spune că refuzul lui Bolojan este o „fugă mascată” de răspundere. 

Editor : Alexandru Costea

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